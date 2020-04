México se encuentra a punto de entrar a la Fase 2, asegura experto

Ciudad de México. Jueves 19 marzo 2020.-México pasó de 15 casos confirmados el pasado jueves 12 de marzo a 93 en casi una semana, es decir 520% más. Si bien es normal que en una epidemia los contagios se vayan multiplicando, en el caso mexicano este ritmo se aceleró en los últimos días, lo que advierte de la llegada a la Fase dos, donde no solo se tratan de casos importados, sino ya de una transmisión comunitaria.



Las autoridades del sector salud han señalado que aún no es tiempo de entrar a este escenario porque no hay evidencia de contagios de segunda o tercera generación; es decir, ya no asociados directamente a casos de personas que viajaron.



No obstante, Moisés Santillán, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Politécnico, alerta que el número de casos podría ser mayor por el tiempo en el que se duplica el número de personas contagiadas, que oscila entre 2 y 3.5 días , aunque las personas infectadas pueden ser contagiosas incluso antes de presentar síntomas.





El investigador explica que según datos de la epidemia en China, hay un desfase de 10 días entre el momento en que una persona es contagiosa y el momento en el que se le diagnostica, por lo que los datos reflejan una realidad previa.



’Lo anterior significa que el número de casos reportados en una fecha dada, en realidad refleja el número de personas contagiosas que había 10 días atrás. Y que hay una gran cantidad de portadores del virus, que contagiarán a otras personas por 10 días, hasta que acudan al médico y se les diagnostique’, expresa.



Hoy en México se reportan 53 casos (hasta el domingo 15 de marzo). Según la discusión anterior, esto significa que ese era el número de portadores hace 10 días. Si tomamos en cuenta que el tiempo de duplicación varía entre 2 y 3.5 días, el número real de portadores es de al menos 390, pero puede ser tan grande como 1,750.

Es por eso que algunos especialistas recomiendan que se tomen medidas de aislamiento ya y no esperar a que se tengan de manera oficial miles de contagios.



El académico de la Universidad La Salle Federico Rodríguez Weber coincide que en los últimos días se ha visto un ’incremento acelerado’ de casos y que el "punto más crítico" se podría ver en las próximas dos semanas, pero que en este momento las cifras en México ’aún no son alarmantes’, por eso son necesarias las acciones de prevención.



En esas dos semanas nos vamos a poder dar cuenta realmente hasta dónde la epidemia ha crecido y predecir cuáles van a ser las expectativas en el próximo mes.

’Efectivamente, puede haber casos no demostrados, que no están cuantificados (…) en comparación con otros países, en este momento estamos bien, lo que sucede es que todo puede crecer de forma exponencial si no se toman las medidas necesarias, entonces sí la situación sería crítica’, comenta.



El especialista en Medicina Interna advierte que la pregunta es hasta dónde los mexicanos estamos cubriendo con nuestras obligaciones en relación a estar a la distancia adecuada, lavarnos las manos, a cómo estornudamos, para frenar la curva de contagios antes de estar en una situación como España o Italia, donde las medidas no son opcionales.



’Puede llegar un momento de crisis que como se está haciendo en otros países de Europa que obligatoriamente haya un toque de queda. (Pero) si nosotros tomamos las medidas desde antes, de no contacto, lavarse las manos, esto disminuye de manera importante las posibilidades de contagio’, afirma.



Así también lo considera el investigador del Politécnico, quien comenta que si esperamos a que el número de casos confirmados llegue a 1,000 cuando el número de casos reales sea de al menos 9,500 o hasta 40,000, los hospitales se verán rebasados.



’Estamos en la inmejorable posición de aprender de la experiencia de China y Europa, y actuar en consecuencia. Debemos de aislarnos en nuestras casas por varias semanas, a partir de ahora. De no hacerlo, el país puede sufrir consecuencias sociales y económicas muy graves’, dice.



Pone el ejemplo de países como Singapur y Hong Kong, donde implementaron una cuarentena temprana, y el número de casos no rebasa los 300.