México.- SECTUR celebra el consejo de diplomacia turística su segunda sesión ordinaria 2020

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. 30 julio 2020.-El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, anunció la realización de la Primera Macro Rueda Virtual de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre próximo.



José Alfonso Zegbe Camarena, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Cancillería, expuso que el objetivo de la SRE y Sectur es trabajar en el posicionamiento de una imagen renovada y fortalecida de nuestro país en el exterior.



Esta tarde, de manera virtual, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de la Diplomacia Turística, la cual estuvo encabezada por el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y José Alfonso Zegbe Camarena, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien asistió en representación personal del titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard Casaubón.



Al iniciar la sesión, el secretario Torruco Marqués señaló que en los últimos tres meses que han transcurrido del presente año, la propagación de la pandemia del Covid-19 ha ido mermando al sector turístico con una parálisis global de los viajes y de su cadena de valor.



Ante esta situación, la Secretaría de Turismo se dio a la tarea de trabajar, de forma coordinada con la Secretaría de Salud y el sector privado, en la contención de la crisis y en el fortalecimiento del sector turístico de México, mediante un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, basado en tres áreas prioritarias: Seguridad sanitaria; Mercadotecnia y promoción; y resiliencia del sector turístico.



De la primera explicó que, debido a que la seguridad de nuestros visitantes es lo principal y más importante para la recuperación de su confianza, el 20 de mayo se presentó, de forma conjunta con la Secretaría de Salud, el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, que incluye las aportaciones y recomendaciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los gobernadores de los estados más representativos para esta industria y la iniciativa privada turística, el cual es un documento vivo que se sigue actualizando.



En ese mismo sentido, la Secretaría de Turismo, en conjunto con las Secretarías de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, presentó el 13 de julio el ’Sello de Calidad Punto Limpio Versión 2020. Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria en el Sector Turismo’, dirigido a toda la cadena de valor turístico.



Indicó que, en el plano internacional, la Sectur no se ha quedado atrás, y en su calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Turismo de la Organización de Estados Americanos, ha convocado a una reunión extraordinaria de ministros el próximo 14 de agosto, con el fin de entablar un diálogo entre todos los países miembros y generar una hoja de ruta para contar con un estándar en los protocolos bio-sanitarios de la región, entre otros temas.



Respecto a Mercadotecnia y promoción, sostuvo que la Sectur diseñó una estrategia integral de promoción, dirigida tanto al consumidor como a la industria turística, para la contención y acompañamiento de la crisis, la cual tuvo su lanzamiento el 20 de marzo pasado con la campaña ’Postpone, don´t cancel. See you son’, enfocada a los potenciales viajeros de nuestros principales mercados emisores de turismo en el mundo.



Además, mediante la plataforma VisitMexico, y como parte de la segunda fase de la estrategia digital presentada en la primera sesión de este Consejo de Diplomacia Turística, se lanzó la campaña nacional ’Piensa en México’, en la que se están produciendo materiales audiovisuales que consideran a las 32 entidades de la República Mexicana.



Añadió que, desde el inicio, como parte fundamental de la estrategia de recuperación económica del sector, encaminaron sus acciones hacia el turismo interno, con diversas acciones como el Primer Tianguis Turístico Digital, que se efectuará en septiembre próximo, como preámbulo al Tianguis Turístico de Mérida en marzo de 2021; la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, planeado para celebrarse en noviembre de este año en la ciudad de San Luis Potosí; así como un fuerte impulso al turismo carretero.



Sostuvo que México ha tenido una presencia activa en los principales foros multilaterales internacionales, de lo cual se desprende la realización de la Primera Macro Rueda Virtual de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre próximo; además del lanzamientos a finales de año de una campaña promocional de los destinos mexicanos en los países de la región de la Alianza del Pacífico, financiada por esta alianza.



Anunció también que en los próximos días se iniciará una ronda de reuniones de trabajo con las embajadas y consulados de México adscritos en nuestros principales mercados emisores de turismo en el mundo, donde se presentará la estrategia de reapertura del sector turístico, lo cual permitirá la instalación de un Observatorio Turístico Permanente, a través del cual se contará con información estratégica de primera mano de los mercados emisores a México, y con ello llevar a cabo una mejor toma de decisiones.



En el tercer punto, dijo que la Sectur sigue trabajando en el fortalecimiento de la resiliencia del sector, a través de cuatro ejes de acción: financiamiento a la industria; capacitación permanente; aceleración del proceso de digitalización del sector turístico; y la implementación de un nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible.



Finalmente, el secretario Torruco Marqués agradeció al canciller Marcelo Ebrard su disposición permanente para unir esfuerzos con la Secretaría de Turismo y, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el sector privado, ’seguiremos trabajando para que la recuperación de nuestro sector turístico sea lo más rápida posible y México continúe siendo un país líder en la región y a nivel mundial’.



Por su parte, Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, expresó que la Cancillería está comprometida en sumar, a través de la promoción de sus representaciones en el exterior, a los esfuerzos que en materia turística se han emprendido y con ello complementar la encomienda que desarrollan la Sectur y aliados del sector público y privado.



Al hablar a nombre del canciller Marcelo Ebrard, Zegbe expuso que el objetivo de ambas dependencias es trabajar en el posicionamiento de una imagen renovada y fortalecida de nuestro país en el exterior, que destaque los colores, sabores, fortalezas, baluartes y patrimonio de México.



’La Cancillería está firmemente comprometida con la reactivación del sector, no sólo como una herramienta para el crecimiento económico, sino como un catalizador del bienestar, capaz de contribuir de manera significativa en la conformación de un país más justo e igualitario’, dijo Zegbe.



Por último, explicó que, a través del Instituto Matías Romero, la Cancillería propiciará el desarrollo de habilidades de promoción turística en los diplomáticos mexicanos.



Durante la sesión, el director general de Bancomext-Nafin, Carlos Noriega Romero, presentó el Programa de Impulso al Financiamiento del Sector Hotelero; el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández, en representación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó la plataforma de cursos de capacitación desarrollada por esa dependencia, así como el curso ’Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el Covid-19’, diseñado en conjunto con la Secretaría de Turismo: en tanto, el presidente de VisitMexico, Marcos Achar, presentó los resultados de la estrategia digital para la reactivación del sector turístico nacional.



Además, el director general de CREA, Eduardo Martínez, explicó lo que será el Primer Tianguis Turístico Digital; y el titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Alejandro Zúñiga, hizo la presentación del Plan de Acción para el Fortalecimiento al Turismo Carretero.



A la sesión asistieron los miembros de los diversos Comités que integran el Consejo de Diplomacia Turística, así como secretarios de Turismo estatales y representantes del sector empresarial turístico.