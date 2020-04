www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Abril 28, 2020.-México sin miedo al coronavirus: uno de cada cinco no teme al contagio de acuerdo a la Décima Segunda Encuesta Nacional sobre Coronavirus en México realizada por Consulta Mitofsky.



La encuesta, que se realizó del 24 al 26 de abril, data que uno de cada cinco ciudadanos no tiene miedo de contagiarse de Covid-19, siendo la población masculina y mayores de 50 años los que encabezan esta estadística con el 24 por ciento del 100 de los encuestados.



Asimismo, respecto al miedo de morirse por esta enfermedad infecciosa, son los jóvenes de entre 18 a 29 años, los menos temerosos al representar un 41.4 por ciento de los mexicanos participantes, mientras que en contraste ciudadanos de 30 a 49 años, fueron quienes más señalaron sí tener miedo de la letalidad de este virus, con un 63.4 por ciento de afirmantes.



Cabe destacar que mientras que un 63 por ciento de los nacionales declaró confiar en las cifras que el Gobierno Federal emite diariamente sobre contagios y muertos por coronavirus, menos de la mitad de la población entrevistada, el 45 por ciento, aprueban la gestión de la crisis por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



A su vez, esta Encuesta Nacional arrojó que uno de cada ocho mexicanos no está dispuesto a quedarse en casa como medida de prevención contra el COVID-19, además de que el 48 por ciento indicó que esta dinámica ya afectó mucho su economía.



Aunado a esto, el 40 por ciento señaló no tener recursos ni comida para estar en sus hogares por más de 15 días.



De acuerdo con la doceava edición de la encuesta sobre el Coronavirus en México, al 47.5% de los mexicanos encuestados la emergencia sanitaria le ha afectado mucho a sus finanzas, mientras que el 35% respondió que sí ha resentido el impacto sobre sus finanzas aunque en menor medida.



De los encuestados, el 16% declaró que hasta ahora la actual emergencia sanitaria ha tenido poco o nada de afectaciones a su economía personal.



Por último, en este ejercicio poco más del 61 por ciento (61.4) de los entrevistados evaluó satisfactoriamente el desempeño de médicos y hospitales frente al covid-19 y otro 59.3 por ciento dio su aprobación en esta materia al subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell.



De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, en México se han registrado 15,529 casos y mil 434 defunciones, al corte del lunes 27 de abril.







