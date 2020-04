México suma mil 732 muertos por coronavirus

www.guerrerohabla..com



Ciudad de México. 29 abril, 2020.-México suma mil 732 muertos.-El director general de Epidemiología, Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, indicó que el panorama internacional se encuentra con 3 millones 018 mil 962 casos positivos.



Para México existen 17 mil 799 casos acumulados, 5 mil 444 casos activos de Covid, 13 mil 263 casos sospechosos y mil 732 defunciones por coronavirus.



Resaltó que la Ciudad de México continua al frente de las entidades con mayor carga de casos positivos durante la fase 3 que entró México hace unas semanas.



Le siguen el Estado de México, Tabasco, Baja california y Quintana Roo, de acuerdo con el panorama existen 4.26 de tasa de incidencia con casos activos por cada 100 mil personas.



Alomía indicó que existen 152 muertes que aún continúan como casos sospechosos, a los cuales se les practican pruebas para determinar si son defunciones registradas con Covid-19, donde sobresalen los casos en Ciudad de México, Baja California y el Estado de México.



Resaltó que los hospitales que atienden pacientes por Covid-19 existen 4 mil 006 que se encuentran ocupadas pero que no requieren un ventilador para respirar, de las 13 mil 744 que existen en México.



Invitó a las personas que se queden en casa porque se está dando un repunte en los casos positivos que llegan a los hospitales por lo cual será importante que no salgan a la calle con el fin de mitigar los casos de coronavirus.



Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que de acuerdo a lo establecido como nació el coronavirus señaló que en el medio oriente se indicó que existen diferentes animales que son portadores como el murciélago y el pangolín.



Por lo cual es importante que se comience a conocer las problemáticas que puede traer el coronavirus, debido a que todavía no hay una cultura como tal en la sociedad para saber reconocer los síntomas, o que afectaciones puede adquirir si tiene el virus.