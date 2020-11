México supera las 100 mil muertes por covid-19; registra un millón 19 mil 543 casos

Ciudad de México / 19.11.2020 19:09:14



México superó las 100 mil muertes por covid-19 este jueves, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud que dio a conocer las cifras de la pandemia en el país al 19 de noviembre.



100 mil 104 muertes

Un millón 19 mil 543 casos acumulados

Un millón 244 mil 739 casos negativos

384 mil 718 casos sospechosos



José Luis Alomía, director general de Epidemiología, destacó que al corte de hoy se registraron en el sistema 576 nuevas muertes y 4 mil 472 nuevos casos de covid-19.



Se tienen 37 mil 473 casos activos estimados, y 766 mil 361 personas se han recuperado del virus.



100 mil fallecidos es cifra sin antecedente en México: Ssa

Al llegar a la cifra oficial de 100 mil personas fallecidas a causa del coronavirus a 8 meses del inicio de la pandemia en México, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell dijo que la cifra no tiene precedente en el país.



’Hoy en México tenemos 100 mil personas que han perdido la vida por covid-19, es una cantidad inusual, no tenía ningún antecedente previo en la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa –aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas’, dijo.

En conferencia vespertina, mencionó que acuerdo con los registros, las causas de muerte en México en los últimos 15 años, han estado dominadas por enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad crónica del hígado.





Ocupación hospitalaria en México por coronavirus

José Luis Alomía dio a conocer que de las 28 mil 418 camas generales, 10 mil 559 se encuentran ocupadas y hay 28 mil 418 disponibles; es decir el 37 por ciento están ocupadas.



Camas generales:



Durango: 77 por ciento

Coahuila: 68 por ciento

Zacatecas: 68 por ciento

Ciudad de México: 64 ciento

Destacó que de las 10 mil 410 camas con ventilador que se tienen a nivel general, 3 mil 48 se encuentran ocupadas y 7 mil 362 están disponibles.



Camas con ventilador:



Aguascalientes: 60 por ciento

Ciudad de México: 53 por ciento

Nuevo León: 49 por ciento

Chihuahua: 47 por ciento

En escenario ’muy catastrófico’ se estimaron hasta 60 mil muertes

Desde el inicio de la pandemia en México, autoridades de la Secretaría de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell estimaron que las muertes por covid-19 serían de 30 a 35 mil, y en un escenario ’muy catastrófico’ se estimó llegar hasta los 60 mil.



El 4 de julio desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que las estimaciones se hicieron desde febrero teniendo la información de la pandemia en Wuhan, China, y en algunos países donde empezaba como Estados Unidos.



En comparecencia ante el Senado dijo que desde que inició la pandemia de covid-19 se instrumentaron acciones de mitigación para reducir la transmisión, manteniendo disponibles las camas hospitalarias.



Mencionó que el primer objetivo para enfrentar la pandemia fue ganar tiempo y como mitigación se puso en marcha la jornada de sana distancia, el segundo el tener menos gastos diarios y el tercero un menor impacto sobre la sociedad.





Te recomendamos:

Imponen toque de queda en California ante repunte de contagios de covid-19Temas de la conferencia sobre el coronavirus en México del 19 de noviembre

​ledz



Tags Relacionados: México Muertes y contagios por covid-19 Coronavirus

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

por TaboolaEnlaces Promovidos

Te Puede Gustar

Este cubrebocas es capaz de filtrar hasta el 95% de partículas de alta penetración

Claroshop

¿Te acuerdas de ella? Respira hondo antes de ver cómo se ve hoy

CashRoadster

35 famosos que hicieron el ridículo en la alfombra roja y quedaron retratados.

NinjaJournalist

No podemos creer donde vive Yalitza Aparicio

Game Of Glam

Es desgarrador donde vive Rick Harrison a los 55 anos

InvestmentGuru

Carmen Salinas. Muere por covid-19 hermano de la actriz

Milenio