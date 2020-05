México supera las 3 mil muertes y los 31 mil contagios por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 8 mayo, 2020.-La Secretaría de Salud informó este viernes que México superó las 3 mil muertes por Covid-19, con un total de 3 mil 160 fallecimientos. Además, la cifra de contagios incrementó a 31 mil 522 personas.

En las últimas 24 horas se registraron 199 decesos y mil 906 nuevos casos de personas infectadas. La tasa de incidencia en el país es de 6.29% por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con las autoridades federales, del total de los casos, 8 mil 048 son activos. Además, 20 mil 571 personas esperan los resultados de la prueba de diagnóstico de coronavirus, por lo que se mantienen en la categoría de sospechosos.

Este viernes, el New York Times y el Wall Street Journal publicaron que el gobierno de México no reporta todas las cifras de muertes por Covid-19, basados en una investigación de registros médicos, actas de defunción, testimonios y datos de oficiales.

En respuesta, el subsecretario de Salud y vocero de la estrategia contra la pandemia en México, Hugo López-Gatell, aseguró que el gobierno federal no contabiliza de inmediato como muertes Covid porque fallecen antes de hacerles una prueba.



Fuente: LatinUs