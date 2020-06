México supera los 21 mil fallecidos por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México.- México acumuló, al corte de este 21 de junio, 21 mil 825 muertes por Covid-19, con 180 mil 545 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 56 mil 590 casos sospechosos, aunque con 242 mil 393 casos negativos acumulados en el país.

El sábado, la Secretaría de Salud había confirmado 20 mil 781 muertes, 175 mil 202 contagios y más de 23 mil casos activos por coronavirus en México.

Este domingo, según el recuento diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes por Covid-19 se elevaron a 461 mil 715 en todo el planeta y los casos confirmados alcanzan los 8,7 millones.



SEMÁFORO ROJO PARA CDMX



La Ciudad de México se mantendrá una semana más en semáforo rojo, pues aunque el número de personas hospitalizadas ha disminuido, no ha sido a la velocidad que se esperaba para cambiar de color, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que no se retomarán varias actividades planteadas para la semana del 22 al 28 de junio.



"La Ciudad de México permanece para la próxima semana en semáforo rojo, en transición al anaranjado, esto significa que las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana no van a poder hacerlo.



Si se lograba pasar al semáforo naranja, el gobierno capitalino tenía planeado que el 22 de junio se habrían permitido regresar tianguis y mercados. El 23 de junio, reabrirían negocios del Centro Histórico.



Para el 24 de junio se retomarían labores los hoteles de la capital a un 30% de su capacidad, mientras que los restaurantes operararían al 40%; en tanto, el 25 de junio, los centros comerciales y tiendas departamentales reabrirían a un 30% de su capacidad. Y el 28 de junio los servicios religiosos retomarían sus labores a la mitad de su capacidad.



No obstante continúan las actividades que reabrieron la semana anterior como la reactivación de la industria manufacturera, la finalización del Hoy No Circula temporal, el regreso del Comercio de barrio y de algunos servicios profesionales, científicos y técnicos, vinculados con las industrias que operan durante el semáforo rojo y naranja.



La mandataria local indicó que los tianguis y mercados solo podrán operar los negocios que ofrezcan productos de primera necesidad y los restaurantes solo alimentos para llevar.

Fuente: El Universal