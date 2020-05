México supera los 5,000 muertos por Covid-19

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. 16 de Mayo 2020.-La cifra de muertos en el país a causa del Covid-19 superó ya los cinco mil 045, pero hay otros 535 defunciones sospechosas de que pudieron ser por coronavirus.

Dos mil 111 nuevos casos se sumaron a los 47 mil 144 contagiados acumulador, informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien indicó que este es el momento de mayores contagios en el país porque la curva sigue a la alza, por lo que resalto la importancia de que la gente se mantenga en sus casas, porque los número podrían dispararse en los siguientes diez días.

Señaló que los casos de contagios activos es, en estos momentos, de 10 mil 681, mientras que hay otros 29 mil 409 sospechosos negativos.

El funcionario destacó que la incidencia de casos en el país es de 8.35 por ciento por cada cien mil habitantes y que de las 14 mil 144 camas de hospital a nivel nacional para la atención de coronavirus es del 37 por ciento.

Asimismo, preciso que en la Ciudad de México la ocupación de camas de hospital es de 73 por ciento; estado de México, del 58 por ciento; Guerrero, 54 por ciento: Baja California, 52 por ciento y Sinaloa, 45 por ciento.

Por otro lado, explicó el concepto de municipios de la Esperanza. Dijo que se identificó que la distribución de la epidemia no tiene una distribución homogénea, que no en todos es igual , porque es baja o nula transmisión y pudieran ser considerados para una reintegración temprana a sus actividades .



Puso el caso de algunos municipios de Oaxaca y de Chiapas en donde no se han registrados casos de Covid-19.