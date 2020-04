México tardará 2 a 3 años en recuperarse. —Estados Unidos en grave situación: 2 mil 600 muertos en 24 horas. —Ya suman 10 muertos y 100 casos confirmados en el estado. —Hacen los preparativos para entrar en la fase 3 de la pandemia: HAF.



Según los análisis de un Instituto de Estudios sobre Latinoamérica que planteó que los presidentes de Brasil, Bolsonaro; México, AMLO, y Venezuela, Nicolás Maduro, son los que enfrentan la pandemia en condiciones más inapropiadas y eso provocará que el daño sea mayor y que la recuperación tarde más en alcanzarse.

Después de la parte sanitaria de la crisis actual, la principal preocupación de los países de América Latina es conocer el tiempo en que habrá de recuperarse la dinámica económica y social que les permita retornar a la normalidad, pero las encuestas de opinión muestran que menos del 10 por ciento de los encuestados creen en una pronta recuperación.

Las mejores perspectivas de recuperación y retorno a condiciones semejantes a la fase previa de la pandemia, son para Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Panamá, mientras que los que deberán soportar una recuperación más lenta y con caídas menores en el trayecto, son México, Bolivia y Ecuador, que podrían requerir de 2 a 3 años para una recuperación más o menos satisfactoria.

Los más afectados serían Cuba y Venezuela, a consecuencia del acoso, los bloqueos y embargos por parte de Estados Unidos, que, por su parte, será el que sufra el embate más duro de la pandemia.

ESTADOS UNIDOS EN GRAVE SITUACIÓN: 2 MIL 600 MUERTOS EN 24 HORAS. —La mayor potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos de América, resulta ahora ser la nación más golpeada y humillada por el coronavirus, para el que no estaban preparados, ya que el presidente Donald Trump la minimizó y descuidó las acciones preventivas, que hubieran permitido enfrentar mejores resultados esta pandemia que lo tiene metido en el peor dilema de muchos años, sin que valga ser la más poderosa economía del planeta.

Para este miércoles se rompió un nuevo récord de muerte, ya que en sólo 24 horas se dieron 2 mil 600 fallecimientos, cantidad muy elevada de las que se habían presentado en otras naciones como China, Italia y España, entren otras.

La soberbia y autosuficiencia de Trump, y el avance descontrolado del Covid-19, hizo que para este jueves se alcanzara la cifra de 30 mil muertos, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, lo que coloca a la nación de Norteamérica con resultados funestos por arriba de Italia, que suma 21 mil 645 muertos; España, con 19 mil 130, y Francia, con 17 mil 167 fallecimientos.

En esos países europeos se advierte que la presencia del Covid-19 está estancado, con una tendencia a la baja, mientras que en EU es lo contrario porque los contagios aumentan explosivamente y se teme que el número de muertos rebase las 100 mil personas.

A tal grado se ha extendido el contagio en esa nación que la universidad citada señaló que para la noche del miércoles los infectados alcanzaban la cifra de 636 mil 350 casos, una cantidad mayor a la suma de todos los casos de Europa y China.

Trump no sabe qué hacer y desesperado advierte que sus posibilidades de reelección se van a la tumba junto con las de decenas de miles de gente de esa nación, que en gran medida son víctimas del descuido del magnate metido a presidente.

Para desviar la atención de la gravedad del problema que su descuido y su decidía provocaron, primero inventó la posibilidad de invadir Venezuela, a la que acusaba de estar metida de lleno en el narcotráfico que afecta a millones de gringos viciosos.

Como eso no le resultó ahora acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), de manejar mal el problema de la pandemia y que por su culpa los gringos estaban padeciendo la más descontrolada de las infecciones y las muertes y en represalia, de algo que es su culpa, retiró al apoyo financiero a esa organización médica mundial, que requiere con urgencia los recursos económicos suficientes para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Afortunadamente, hay gente solidaria, a diferencia de la brutal reacción de Trump, como es el caso del multimillonario Bill Gates, quien ofreció donar 250 millones de dólares a la OMS, para que pueda continuar su labor en estos momentos, sobre todo en su propia nación, tan mal representada por el torpe de Trump.

YA SUMAN 10 MUERTOS Y 100 CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTADO. —Este jueves las defunciones en Guerrero por el coronavirus alcanzaron a 10 pacientes, frente a 100 casos de infectados, además de 125 sospechosos y 306 negativos.

En la conferencia diaria del gobernador Héctor Astudillo informó la situación de la pandemia en el estado junto con el doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud, y dio a conocer que hasta el momento se tienen casos positivos en 15 municipios, con otros 66 que están libres de este virus.

Debe reconocerse que aunque existe la resistencia de algunas personas y la desesperación de los trabajadores que no reciben los recursos necesarios para cubrir las necesidades diarias, la situación de la pandemia ha sido bien manejada en el estado, lo que permite que el número de casos no crezca explosivamente y que la cantidad de los fallecimientos se mantenga bajo un control relativo.

Desafortunadamente se sabe que 29 integrantes del personal médico, de enfermería y de apoyo, están infectados, y que en un día aumentaron 5 casos, y se teme que siga el incremento entre ese personal que se ha entregado generosamente a atender a los afectados por el coronavirus.

Mientras, el gobierno hace los preparativos para ingresar a la fase 3 de la pandemia.

