México tenía previsto el aumento de contagios de COVID-19 que la OMS alertó, asegura López-Gatell

México, con más de 105 mil muertes y casi un millón 115 mil casos del causante de la COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2, ocupa el cuarto lugar mundial en decesos producidos por la enfermedad, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.



El aumento de contagios y decesos por la COVID-19 en México, señalado este lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS) estaba contemplado, declaró este lunes Hugo López-Gatell, estratega contra la pandemia en el país.



’En marzo dijimos que nos preparamos para una epidemia larga y que en octubre empezaría un repunte de contagios (…) Es importante tener claro que la epidemia no ha acabado ni en México, ni en América, ni Europa, ni en el mundo entero’, apuntó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.



La respuesta del funcionario se dio luego de que la OMS advirtiera este lunes que la situación en México por la COVID-19 es ’muy preocupante’ y pidiera al país que sea ’muy serio’ en su gestión, según indicó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El Subsecretario destacó que en México, América, Europa, Asia y en el mundo entero ’todas las sociedades están fatigadas de vivir en una condición extraordinaria (…) entonces por periodos tendremos exacerbaciones como acaba de ocurrir en Europa’, donde ya están en una fase de descenso.



Mientras que México y América ’estamos en una fase de ascenso que muy probablemente se exacerbará hasta enero próximo’.



Sobre las críticas del director de la OMS, López-Gatell dijo que siempre ha pensado que ’es positivo que haya pluralidad de opiniones, que haya libertad’ y que cada quien que expresa su punto de vista se hace responsable de él.



’(Cada quien) aporta la evidencia necesaria para soportar su argumento. Si la tiene, qué bueno que la presenta. Si no la tiene, se toma en ese contexto su opinión como una opinión pero me parece respetable que cada quien opine’, indicó.

Adhanom destacó que tanto el número de fallecidos como el de casos se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de dos mil a cuatro mil y el segundo, de 31 mil a más de 60 mil.





’Creo que esto muestra que México está en mal estado’, indicó Adhanom Ghebreyesus, quien añadió que ’cuando ambos indicadores, las muertes y los casos, aumentan, es un problema muy serio’.



Adhanom Ghebreyesus remarcó que ’duplicar las muertes y los casos en tres semanas es una mala señal’.



’Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio’, remató el director de la OMS, que también exhortó a que ’los líderes den ejemplo’ al ser cuestionado sobre el comportamiento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien nunca usa cubrebocas.



