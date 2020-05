México trabaja en un plan para reactivar el turismo

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 10 mayo, 2020.-La Sectur ha señalado que en el plano internacional, una vez que pase la fase crítica de la pandemia del Covid-19, los viajeros optarán por vuelos de no mayor a cuatro horas y media, por lo que existe un gran potencial con el mercado canadiense y estadunidense.



‘Esta tendencia a realizar viajes cortos favorecerá, sin duda alguna, la regionalización del turismo, por lo que estamos trabajando en la integración de atractivos paquetes con un enfoque regional que impulse y dinamice la economía local’, indicaron desde la Sectur.



Los destinos beneficiados



Con una prospección de vuelos no mayores a cuatro horas y media los destinos más favorecidos serán Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya y Cozumel, en Quintana Roo; Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur; Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco; Riviera Nayarit, en Nayarit; Mazatlán, en Sinaloa; Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero; Manzanillo, en Colima; Monterrey, en Nuevo León; y Huatulco, en Oaxaca; además de la Ciudad de México.



En cuanto al mercado doméstico, la Sectur prevé que una vez terminada la pandemia las personas no realizan viajes menores a tres horas en carro, por lo que realizarán una estrategia de reactivación del turismo interno, a partir de rutas cortas en las ocho macro regiones funcionales del país, tomando en consideración los grandes centros de distribución de las 74 zonas metropolitanas.



Expreso. Redacción