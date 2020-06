México: ¿va a la ofensiva o defensiva en turismo?

Lo dijo hace poco en tono sombrío Miguel Torruco Marqués el secretario de turismo de México en la conferencia nocturna, las cifras del segundo trimestre cuando se den a conocer serán ’muy delicadas’, esa vez su semblante no parecía muy optimista porque se vienen cifras difíciles.

El turismo será de las últimas actividades en recuperarse después de la pandemia, porque mayormente lo que sigue presente en la mente de la población es el famoso ’riesgo de contagio en el viaje’ aunque el deseo por viajar siga manifestándose.

Pregunto, ¿Qué nos queda? ¿Esperar? ¿Adelantar trabajo para cuando vuelvan los tiempos anteriores a la Covid? ¿Evolucionar? ¿Aprender a vivir con la Covid entre nosotros con una nueva normalidad? ¿Defender los antiguos métodos de hacer y vender turismo? ¿O más bien ir la ofensiva dejando atrás lo que ya se fue pensando en nuevas maneras de confeccionar turismo con la Covid entre nosotros? ¿Se irá un día, o llego para quedarse? ¿Quién los sabe? Urge que lo diga.

Me llamó la atención que Oliver Reinhart, CEO de Atelier de Hoteles dijo la semana pasada en la presentación de la campaña #Come2MexicanCaribbean que ellos están planteando esta campaña de manera provisional para que el turismo se reactive lo más pronto posible ’y regresemos a nuestra normalidad, no a la nueva normalidad’ así lo planteo el ejecutivo hotelero en la presentación de dicha estrategia. ¿Pero, y si no? ¿Si la Covid no se va pronto? ¿Tienen plan B? ¿Habrá que replantear el trabajo con la nueva normalidad? ¿Estamos a la ofensiva o a la defensiva de los métodos?

Dicha campaña se mira muy poderosa porque está mayormente cimentada a los medios de ’trend’ los medios digitales, las redes sociales, a lo inmediato y lo mejor va enfocada 90% a la generación de ’leads de post venta’, me gusta que la gente vaya poder registrarse en aquel sitio generando el correspondiente big data, para luego ser aprovechado en la venta dura; sin duda muy bien pensado.

Yo les diría, no la desechen después, escálenla a una gran plataforma de ecommerce que les de servicio a dicha asociación alimentada siempre con contenidos de valor para que nunca les falten los leads. Tal vez ya han creado sin darse cuenta un ente digital-comercial producto de la Covid que les puede cambiar el paradigma en el futuro de manera exponencial.

Por otro lado ‘Lo mejor de dos mundos’ la campaña que presentó el CPTQ que dirige el Ing. Darío Flota se centra en oferta exclusiva que tiene Quintana Roo sobre cualquier otro destino del Caribe, aprovecha el posicionamiento de los motivos mexicanos y los mezcla con las bellezas que poseen las playas el Caribe Mexicano, me gusta mucho la idea, es brillante y sus aplicaciones muy bien ejecutadas.

Sin duda también una poderosa campaña institucional, perfectamente realizada aunque sí, la siento muy institucional, pensada quizá más para embonar en medios tradicionales que para la inmediatez en la búsquedas del famoso ’engagement’ que ofrecen las redes sociales tan en tendencia ahora; pienso que quizá el factor ’conversión’ le hubiera venido bien. También entiendo que es ’awareness’ lo que ahora se busca sobre todo para marcar una rápida distancia con los destinos caribeños de la competencia.

Sin duda estos dos son muy buenos ejemplos para cachar las amenazas y convertirlas en oportunidades, para ir a la ofensiva en vez de ir a la defensiva, en lo que la Covid se va o se queda.

Los números de las pérdidas en turismo van a ser escalofriantes, sin duda de esta guerra saldremos maltrechos, pero de nosotros mismos depende como afrontemos la reactivación en lo venidero, volteando al pasado o al futuro.

¿Queremos seguir defendiendo nuestra antigua normalidad? ¿Qué todo vuelva ser como antes? ¿O ya asimilamos que el mundo cambió y que evolucionamos a una nueva etapa sin retorno y vamos a la ofensiva a crear un nuevo turismo mejor que el de antes? ¿Queremos que vuelva lo antiguo o queremos algo mejor? Está por verse.