México venderá gas a Asia

Tras anunciar que modificará la ruta del gasoducto tomado por los yaquis que se oponen a que cruce por su territorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aprovechará las instalaciones de tan fantasmales obras para recuperar parte de lo invertido, o cuando menos obtener ganancias de esas obras.

Explicó que tales obras se hicieron a modo de la anterior administración, de beneficiar a empresarios nacionales y extranjeros, y lucrar con los recursos de la Nación, sin importar la destrucción de la ecología, vestigios históricos, derechos sociales y humanos. Así se trazó el gasoducto que pretende pasar por los pueblos yaquis.

Ocurre lo mismo en Puebla, que pasa por una montaña sagrada en los límites de Veracruz, y que también será modificada. Se terminarán las obras a alto costo que pagará el pueblo de México, pero se crearán empresas de gas que se venderá a Asia pues México tiene suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y un excedente que se debe exportar.

Esto de la venta de gas se hace para enderezar entuertos, los que dejaron inconclusas las obras que de todos modos son rentables negocios: al estar paradas, México paga sanciones que cobran las empresas contratistas que no pierden, en tanto los pueblos indígenas exigen respeto a sus derechos. Negociar con empresas trasnacionales y grupos originarios y rescatar parte de la inversión, es parte de la tarea de hoy.

TURBULENCIAS

Reactivarán Hospital del ISSSTE en Tláhuac

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda iniciaron un trabajo conjunto para acelerar los trabajos y poner en marcha, en el menor tiempo posible, el Hospital General ’Tláhuac’ de la Ciudad de México (CDMX), el cual brindará atención en 32 especialidades y beneficiará a un millón 426 mil derechohabientes. Al recorrer sus instalaciones informaron que contará con 378 camas, 250 censables y 128 no censables; 35 consultorios y ocho quirófanos, y se aprobó al ISSSTE un recurso extraordinario de cinco mil millones de pesos con lo cual se abatirá el rezago quirúrgico de la zona metropolitana que llega a más mil 600 cirugías diferidas, especialmente las de traumatología, ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología, entre otras. ’Como Instituto, tenemos que empezar a ser muy creativos para abatir el rezago que tenemos’, dijo Ramírez Pineda a los directores de hospitales regionales y generales de la CDMX y de Morelos, presentes en la reunión y presentó una planeación que permitirá utilizar los quirófanos del nuevo nosocomio para desahogar el cúmulo de rezago que se tiene en materia de cirugías…Para volver a impulsar el turismo nacional rumbo a la reapertura económica y aminorar los efectos negativos de la crisis económica y sanitaria, el líder Alejandro Moreno, y su Secretaria General, Carolina Viggiano consideran necesario: 1. Relanzar el Programa de Pueblos Mágicos. Cuando la situación sanitaria lo permita, proponemos relanzar el programa de Pueblos Mágicos para darle más difusión a estos destinos y promover el turismo nacional. El turismo tiene que ser parte de la reactivación económica. 2. Crear el Consejo de Promoción para el Turismo Sustentable. México puede convertirse en un destino importantísimo para el turismo sustentable, y crear el Consejo de Promoción para el Turismo Sustentable, y 3. Crear el Fondo de Rescate de para Mipymes Turísticas. Miles de pequeños negocios que dependían del turismo se vieron gravemente afectados por la pandemia, y crear el Fondo de Rescate para Mipymes Turísticas, señalaron...Volvería a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y se liberó a su nieto Ovidio porque estaban en riesgo la vida de muchas personas respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ex presidente Felipe Calderón que le reprobó ambos hechos luego de que afirmara que su gobierno fue un ’narcoEstado’…Lamentable asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, padre del ex titular de la SEDESOL Luis Miranda Nava, en Toluca. Hay varias líneas de investigación, señala la policía…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista