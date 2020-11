’México vive hoy la peor de todas las crisis de su historia’, afirma diputado Brasil Acosta Peña

Ciudad de México. A 26 de Noviembre 2020.- ’México vive hoy la peor de todas las crisis de su historia, en este 110 aniversario de la revolución’, así lo afirmó el diputado federal antorchista, Brasil Alberto Acosta Peña, durante la conmemoración de este hecho histórico en la Cámara de Diputados, en la que además recordaron a Ricardo Flores Magón en su 98 aniversario luctuoso.



’Con la cuarta transformación ha empeorado todo, mucho de lo bueno que se hizo durante años fue destruido por este gobierno. Hoy el pueblo carece de alimento y de trabajo; las mujeres que sufren de violencia se quedaron sin amparo; ya no hay despensas, desayunos escolares, comedores comunitarios. Ya no hay vacunas para los recién nacidos ni medicina para los niños con cáncer, para los afectados con VIH ni para los diabéticos avanzados’, expresó en tribuna el legislador.



Agregó que con el llamado gobierno de la Cuarta Transformación ’No hay dinero para adquirir la vacuna contra el Covid 19’, mientras que las personas damnificadas por los fenómenos naturales en Tabasco y Chiapas no han recibido ayuda suficiente.



Acosta Peña resaltó que en la administración morenista ’el poder se centraliza peligrosamente en una sola persona. Se desmantelan las instituciones, se atenta contra el equilibrio de poderes, contra la democracia y los derechos fundamentales, muchos de los cuales fueron resultado de la lucha iniciada en 1910’.



En síntesis, dijo ’México vive hoy la peor de todas las crisis de su historia en este 110 aniversario de la revolución’.





