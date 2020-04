México y España unen talentos en literatura infantil

Presenta sus cuentos todos los jueves en Hagamos #ClickEnFamilia, a través de las redes sociales en @CulturaEdomex.

• Invita Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México a unirse a la transmisión y platicar con la autora.



Toluca, Estado de México, 16 de abril de 2020. En el Estado de México la cultura rompe barreras geográficas, prueba de ello es el trabajo conjunto entre la escritora española Emma S. Varela y la Secretaría de Cultura y Deporte mexiquense para acercar a niñas y niños de la entidad literatura infantil de venta exclusiva en España, a través de cuentacuentos en redes sociales.



Gracias a las gestiones de esta dependencia estatal y las nuevas tecnologías, en esta Jornada Nacional de Sana Distancia las niñas y niños mexiquenses podrán disfrutar de los cuentos de Emma Varela todos los jueves de abril a las 10:00 horas de México y 17:00 horas tiempo de España.



’Estoy encantada con este proyecto, todo surgió cuando la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México se puso en contacto conmigo para contar ’El tamaño del corazón’ de manera simultánea a través de Facebook en España y México.



’A partir de las reacciones de los niños mexicanos y españoles, nos unimos a Hagamos #ClickEnFamilia con varios textos que serán contados todos los jueves durante abril a las 10:00 horas en México, 17:00 horas en España, a través de Facebook en: Emma S. Varela -autora- @emmailusion y de la página de Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México @CulturaEdomex’, explicó.



Este jueves 16 de abril se contará ’Di No Saurio’, el jueves 23 ’Colección de Sofía’ y el 30 de abril Día de las niñas y niños en México, se leerá ’El desván de las letras’, en todas estas transmisiones podrán interactuar con la escritora y disfrutar de material solo están a la venta en España.



’Mi mensaje principal para las niñas y niños es que tengan cuidado, que no salgan de casa y que traten de disfrutar de la creatividad de los cuentos, del arte, de pintar, de hablar con sus padres que muchas veces por la vida diaria es más difícil, que intenten aprovechar problema como una oportunidad’, comentó.



Nacida en Salamanca, España, Emma Varela inició su carrera hace más de 12 años como cuentacuentos en colegios y fiestas infantiles, donde descubrió su vocación como escritora.



’Mientras era cuentacuentos descubrí dos cosas: una es que me resultaba más fácil contar a los niños mis propias historias, las que yo inventaba porque se adecuaba más a los intereses que ellos demandaban en ese momento.



’La otra es que la cultura tiene que llegar a todos los niños por igual, sin importar su nivel económico o social; por ello en 2012, con un grupo de chicas montamos en España la Asociación ’Ilusioneta’ y nos dedicamos a llevar la cultura y los cuentos a todos los niños que podemos’, explicó.



Con estudios es Educación Infantil y experiencia como guionista, así como en teatro y actuación, Varela ha dedicado los últimos cuatro años de su vida a la publicación de libros, con historias novedosas y de la vida cotidiana, pero con mensajes muy poderosos que niñas y niños, a pesar de su corta edad, deben saber.



’En los últimos cuatro años me he especializado más en escribir cuentos y publicar libros infantiles; es muy importante el poder de los cuentos a la hora de enseñar, es una herramienta primordial, yo trabajo siempre prensando en qué les puede gustar y qué necesitan escuchar y cómo hacérselo llegar para que les resulte atractivo, así que tengo libros sobre acoso escolar, malas influencias, distintos tipos de familia, ahora mismo tengo 12 publicados y uno de ellos en México’, comentó.



’El tamaño del corazón’ es el título del cuento de Emma, publicado en 2019 por el Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), con el cual tuvo la oportunidad de ser parte de la Feria Internacional del Libro de la entidad y compartir su trabajo.



’El texto fue ilustrado por Rogelio González Pérez y es un cuento repetitivo de animales especialmente para chiquitos de dos a cuatro años de edad, donde se les enseña de manera metafórica y de fábula que no importa el tamaño del corazón, sino que estemos dispuestos a amar.



’Con él asistí a la FILEM, en Toluca, el año pasado, donde los niños me preguntaban por mis cuentos españoles y para mí es una alegría y un agradecimiento enorme para la Secretaría de Cultura y Deporte poder acercarles los libros al otro lado del charco porque de otra manera no se hubiera hecho’, concluyó.