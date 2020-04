México y la Polarización



Durante las últimas cuatro décadas, la mano invisible del mercado fue sustituyendo gradualmente las funciones de organización y cohesión social bajo la premisa de mayor eficiencia, pero hoy que la riqueza se concentra en un porcentaje tan reducido de personas y que las crisis económicas son cada vez más constantes, en el proyecto de la Cuarta Transformación se ha planteado reivindicar la figura del Estado como un contrapeso a la voracidad del capitalismo neoliberal.



No obstante, el sistema que durante muchos años logro arraigarse dentro del imaginario colectivo de la sociedad, así como de sus instituciones, leyes y costumbres ha desatado una férrea ofensiva, que habría que aclarar comenzó mucho antes de Andrés Manuel López Obrador tomara posesión de la Presidencia de la República, en 2018; empezó a fraguarse desde el fútil e inútil intento de desafuero para impedir que fuera candidato presidencial en el año 2006.



Hoy en plena crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID-19, nuevamente los ataques no se han hecho esperar. El ’mercado’, por conducto de sus más fieles apóstoles se ha abalanzado en un ataque feroz contra el titular del Ejecutivo y el proyecto alternativo de nación que encabeza, ataque que se ha dado por no seguir los cánones establecidos de rescatar a los de arriba, tal como se hizo en el año 2008.



No contentos con la deuda de 50 mil millones de pesos que las 15 más grandes corporaciones del país tienen con la hacienda pública, hoy los grandes empresarios critican la estrategia del presidente al querer destinar apoyos a los pequeños negocios familiares, en una acción que, junto con mayor inversión en infraestructura, un plan energético de rescate a Pemex y el aumento de trabajadores en el programa Sembrando Vida, buscan reactivar la economía nacional.



El ataque del sistema neoliberal también se refleja en los principales medios de comunicación que, durante años parasitaron la hacienda pública, y que ahora han manifestado una y otra vez el ’fracaso’ del presidente y su estrategia para combatir la pandemia y la crisis económica. En esta ofensiva no han tenido el menor empacho para recurrir a las llamadas ’fake news ’y provocar desinformación.



Acciones como las descritas representan algo sumamente negativo, tanto desde la perspectiva ética como técnica, ya que en momentos de una crisis sanitaria como la que vivimos, lo único que provocan es polarizar aún más a la sociedad.



En estos momentos la solidaridad y la unión son dos de los principales factores para hacer frente a los retos que se avecinan.



Por eso hago un llamado al cese del fuego amigo, para hacer frente a la contingencia unidos, anteponiendo el bien del pueblo mexicano.