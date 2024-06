México elige a Claudia Sheinbaum

Los autores de la nota: Por David Leonhardt e Ian Prasad Philbrick, dicen: Buenos días. Hoy explicamos por qué tantos ciudadanos mexicanos están contentos con la dirección de su país.





Los faldones de AMLO



Cuando los extranjeros escuchan noticias de México, a menudo pueden sonar caóticas, involucrando cárteles, crimen o oleadas migratorias. Pero los resultados de las elecciones de anoche dejan claro que la mayoría de los mexicanos están satisfechos con el rumbo de su país.



Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México y sucesora elegida del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia fácilmente. Sheinbaum, una ingeniera de tendencia izquierdista, recibió alrededor del 58 por ciento de los votos, frente al 29 por ciento de Xóchitl Gálvez, un empresario centrista, y alrededor del 11 por ciento de Jorge Álvarez Máynez, un candidato progresista. La ley mexicana restringe a los presidentes a un solo mandato. (Todavía se están contando los votos, Vea los resultados en vivo aquí).



En el boletín de hoy, explicaremos por qué la mayoría de los ciudadanos mexicanos han estado tan satisfechos con López Obrador (a quien a menudo se le conoce por sus iniciales, AMLO) y qué desafíos probablemente enfrentará Sheinbaum, comenzando con el crimen violento, que de hecho es un problema importante.



Las elecciones de México importan mucho más allá de sus fronteras. Está virtualmente empatado con Canadá como el mayor socio comercial de Estados Unidos. En los próximos años, parece probable que aumente el comercio entre Estados Unidos y México, en parte porque las tensiones con China han dado a las empresas estadounidenses una razón para trasladar la producción a países más amigables.



Más personas votarán por líderes en 2024 que en cualquier año anterior, con docenas de países celebrando elecciones. Taiwán, Indonesia y Sudáfrica ya lo han hecho. La votación en India terminó el fin de semana, y los resultados se anunciarán mañana. Gran Bretaña votará el 4 de julio, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán las últimas importantes, el 5 de noviembre.



Cada país tiene su propia dinámica, por supuesto, pero destacaremos algunas vertientes que conectan la política mexicana con la política de otros lugares. Los lectores habituales de The Morning notarán un tema familiar: el populismo está en ascenso.



Una economía vibrante



La razón número uno de la popularidad de AMLO es la economía mexicana. Gracias tanto a sus políticas como a factores externos, los ingresos de un amplio grupo de mexicanos han aumentado y la pobreza ha disminuido.



El salario mínimo se ha duplicado desde que asumió el cargo, señala nuestro colega Simón Romero, quien vive en la Ciudad de México. AMLO reformó la ley laboral para que los trabajadores pudieran afiliarse más fácilmente a sindicatos independientes. Amplió las pensiones. Aumentó el número de días de vacaciones obligatorias que reciben los trabajadores. Construyó infraestructura, como una línea de tren turístico en Yucatán.



Un gráfico, que abarca de 2008 a 2023, muestra la proporción de mexicanos que dicen que su nivel de vida está mejorando. En 2023, la participación fue del 73 por ciento, el punto más alto de la lista.



"Siempre se habla de la popularidad de AMLO como algo inexplicable", dijo Juan David Rojas, analista político, a The Guardian. "Pero es muy simple: hace cosas que a los mexicanos les gustan".



La economía también se ha beneficiado de las primeras etapas del "friendshoring", en el que las empresas estadounidenses trasladan algunas operaciones de China a naciones aliadas. El año pasado, Estados Unidos compró más productos a México que a China por primera vez en dos décadas.



Nosotros contra ellos



Más allá de los resultados económicos, AMLO gobierna con un estilo enérgico que los votantes parecen disfrutar. "AMLO ha forjado una conexión con muchos votantes mexicanos, algo poco común en la historia reciente del país", dice nuestro colega Simon. "Es un comunicador combativo que toma el control de la narrativa con un estilo folclórico, de nosotros contra ellos".



Recortó los salarios del gobierno y tomó medidas enérgicas contra la evasión de impuestos corporativos. Ha tomado el autobús público como presidente, habla en una versión informal del español y critica duramente a las élites económicas de México, ha señalado Viri Ríos, politólogo. AMLO también aumentó la producción de petróleo, rechazando las preocupaciones ambientales.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está parado en la parte trasera de un jeep durante un desfile. Está flanqueado por dos oficiales con uniformes militares.



Muchos expertos en democracia consideran que partes de su enfoque son preocupantes y están relacionadas con un aumento global del comportamiento autocrático. AMLO es izquierdista, pero su estilo de gobierno tiene similitudes con los de figuras de derecha como Narendra Modi en India, Viktor Orban en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos.



AMLO ha calificado al Poder Judicial de "podrido" y ha afirmado que algunos jueces formaban parte de una conspiración conservadora "dedicada a saquear al país". Menosprecia a los periodistas cuya cobertura no le gusta y organiza sesiones semanales dedicadas a las "mentiras". Ha dado a los militares poderes adicionales, incluida la vigilancia de muchas partes del país.



Su dependencia de las fuerzas armadas ha contribuido a su mayor fracaso porque han sido ineficaces para proteger la seguridad pública. La delincuencia ha aumentado y los cárteles controlan partes del país. Un análisis del Times encontró que 36 candidatos políticos habían sido asesinados desde el verano pasado, al igual que algunos familiares de los candidatos.



Un gráfico, que abarca de 2008 a 2023, muestra la proporción de mexicanos que dicen que no se sienten seguros caminando solos por la noche. En 2023, la proporción fue del 53 por ciento, aproximadamente la misma que en 2020, 2021 y 2022, pero ligeramente inferior a la de 2017 a 2019.



Extracto de Sheinbaum



Como candidata, Sheinbaum, quien es una científica climática condecorada y será la primera mujer presidenta de México, se vinculó estrechamente con AMLO. "Aunque muchos mexicanos no estén del todo de acuerdo con nuestro proyecto", dijo en un discurso de victoria, "tendremos que caminar en paz y armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero".



Sheinbaum, de 61 años, insiste en que es una persona diferente a AMLO y que gobernará independientemente de él. Ella adopta un enfoque más tecnocrático. Como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, supervisó una fuerte caída en la delincuencia, por ejemplo. Aumentó los salarios de la policía, mejoró la capacitación e implementó modelos de policía comunitaria de los que algunas ciudades de Estados Unidos fueron pioneros, como ha señalado Kate Linthicum de Los Angeles Times.



Uno de los primeros temas para Sheinbaum tendrá que ver con la frontera. El gobierno de AMLO ha trabajado en estrecha colaboración con el presidente Biden este año para reducir la migración de otros países a través de México. (El fuerte auge económico de México significa que menos mexicanos están tratando de emigrar a Estados Unidos, señala Simon). Es posible que Biden anuncie pronto políticas que podrían conducir a una acumulación de migrantes en el lado mexicano de la frontera. La mayoría de los analistas esperan que Sheinbaum coopere con Estados Unidos.



También heredará algunos problemas creados por AMLO, como un gran déficit presupuestario. Y carece de su popularidad personal. AMLO fundó su partido político y el de Sheinbaum, conocido como Morena, y luego promulgó políticas populares como presidente.