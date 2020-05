Mexiquenses en riesgo por la falta de atención de López Obrador y Alfredo Del Mazo

Toluca, Edomex.– Ante la omisión y la nula respuesta de las autoridades federal y estatal para acondicionar espacios para la atención de enfermos de Covid-19 y la implementación de más pruebas diagnóstico para detectar a los portadores del coronavirus en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, miles de personas del Estado de México, con el hashtag #MexiquensesEnRiesgo, se posicionaron esta tarde como la tendencia número uno en México y tercer lugar a nivel mundial en Twitter.

Con mensajes como ’Antes de la pandemia @lopezobrador_ ya había afectado la atención en los hospitales, no había medicinas, materiales médicos ni buenas condiciones para atender a las y los mexicanos. Ahora con la crisis por #COVID19 todo el personal médico está colapsado #MexiquensesEnRiesgo’ y ’Exigimos que se lleven a cabo todas las pruebas de #Covid_19, dejar a la gente sin protección y atención médica, es dejar morir a nuestros mexicanos #MexiquensesEnRiesgo @lopezobrador_ y @alfredodelmazo’, la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, denunció la falta de insumos y materiales epidemiológicos en su municipio,

Denuncia que surtió eco en los habitantes del Estado de México que mostraron su inconformidad con más de 105 mil mensajes a través del hashtag #MexiquensesEnRiesgo, hasta posicionarlo en el primer lugar en México, porque no sólo en Ixtapaluca y Chimalhuacán han sido abandonados por las administraciones estatal y federal, si no que la saturación de hospitales y la falta de apoyos a las familias que durante esta pandemia se han quedado en sus casas sin poder llevar algo de alimento a sus hogares, afecta a todos los mexiquenses y a todos los mexicanos.

Apenas el día de ayer la alcaldesa de Ixtapaluca, por medio de un video dirigido a todos los habitantes de su demarcación y del país, pidió la solidaridad de todos para emprender el llamado al gobierno federal y estatal, para que atiendan realmente la pandemia del coronavirus, indicó que Ixtapaluca es parte de la zona metropolitana en la zona Oriente del Estado de México donde hay más de 6 millones de habitantes que se pueden infectar por estar en los primeros cuadros de contagio, en donde los hospitales se encuentran ya saturados y no hay donde atender a los enfermos porque el gobierno federal y estatal no asignan recursos para la lucha contra el coronavirus.