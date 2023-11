TOLUCA, Estado de México.- La solidaridad del pueblo mexiquense hacia los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, ha logrado hasta el momento el envío de 350 toneladas de víveres, alimentos no perecederos y productos de higiene personal, entre otros, recaudados en el Centro de Acopio instalado afuera de Palacio de Gobierno estatal.



Además de 120 toneladas de medicamentos e insumos médicos, lo que representa más de 747 mil 710 piezas.



Cabe recordar que, el 28 de octubre pasado, a cuatro días del impacto de este fenómeno natural, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de salida al primer envío de ayuda humanitaria con el traslado de 154 toneladas de víveres.



Adicionalmente se ha apoyado con la movilización de tres helicópteros ambulancia de la Unidad de Rescate Aéreo de Relámpagos, además de equipos, unidades y personal de servicios de emergencia para coadyuvar con las labores de recuperación en las comunidades más afectadas y, hasta el momento, se han realizado 11 traslados de pacientes del estado de Guerrero a la CDMX y Toluca.



Los grupos de trabajo y la maquinaria desplegada en Guerrero han consistido en 68 operativos, 22 bombas de achique, 17 camionetas, seis pipas de agua de 10 mil litros cada una, cinco camiones tipo Vactor, siete camiones de volteo, tres camas bajas, dos bombas de seis pulgadas tipo Thompson, tres bombas de cuatro pulgadas tipo Thompson, tres luminarias, dos plantas de luz, un camión Hyatt, un camión cisterna de diésel, un compresor grande, una planta potabilizadora, una retroexcavadora, un mini cargador y una oficina móvil.



Por instrucciones de la Mandataria estatal, los esfuerzos para seguir apoyando a quienes se vieron afectados por el huracán Otis no se detendrán hasta que el Estado de Emergencia, establecido en esta zona sea levantado y se exhorta a la población a seguir sumándose con donaciones de alimentos no perecederos y para mascotas, productos de higiene personal, artículos de limpieza e insumos médicos, entre otros.