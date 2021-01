¿Mezcal con helado? Prueba este coctel para empezar bien el año

coctel-amores

7 enero, 2021.-Tal como un tesoro precioso lleva mucho trabajo en su preparación, este coctel procura balancear sabores distintos para dar como resultado una bebida dulce que no empalaga.



Oro Blanco es la suma de tres bebidas cuyos sabores se unen para cerrar el 2020 con broche de oro y empezar el nuevo año con energía y armonía: vino blanco, licor St. Germain y Mezcal Amores Reposado.



Oro blanco / Au revoir mon amour

Ingredientes:



1 oz de Mezcal Amores Reposado

3 oz de vino blanco

.5 oz de licor St. Germain

2 oz de soda de limón

1 bola pequeña de helado de vainilla

3 rebanadas de manzana verde/pera como garnish

Procedimiento:

En una copa baja de champán colocan 3 cubos de hielo y vierte el vino, el St. Germain y el mezcal, a continuación vierte la soda de limón y agita con una cuchara bailarina. Decora con las rebanas de pero o manzana. ¡Disfruta y comparte!