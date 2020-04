Mezcladito, la bomba de azúcar que le das de ingerir a tus pequeños

En el empaque del cereal Mezcladito de Kellogg´s que contiene una mezcla de Zucaritas, Froot Loops, Corn Pops y Choco Krispis, no muestra el alto contenido de sodio y tampoco especifica que el 40% de su producto es azúcar.



Una porción de 60 gramos (g) de producto contiene 24 g de azúcar, lo que es equivalente a casi 5 cucharadas cafeteras, esta cantidad cubre el 60% de la recomendación máxima de azúcares para niñas y niños durante todo un día, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).1



Para el caso de un adulto cubre el 48% de la recomendación para un día.



Al ser la porción una taza de 60 g, la cantidad de azúcares es elevada, especialmente si consideramos que la mayoría de los niños o adultos consumirían este producto con frecuencia.



El 40% del producto es azúcar y prácticamente el resto es harina refinada, la cual, a nivel metabólico, se absorbe de forma similar que el azúcar.



Contiene 280 miligramos (mg) de sodio por porción de 60 g, esto aporta el 18.6% del requerimiento de sodio de todo el día de una niña o niño, de acuerdo con la OMS y el 14 % para un adulto.



Si consideramos que la porción de producto es reducida, la cantidad de sodio se considera alta.



Es importante cuidar la cantidad de sodio que consumen los niños a través de productos procesados, pues se han visto casos de preadolescentes y adolescentes con presión arterial alta.



Contiene 1 g de fibra por cada 60 g de producto, esto indica que el producto está hecho en su mayoría de harina refinada, a la cual se le ha removido toda la fibra disponible, dejando sólo un gramo por porción.



Cada porción aporta 234 calorías, lo que cubre el 15% de las calorías requeridas para una niña o niño durante todo un día.



Los Ingredientes son los siguientes:

Zucaritas: Maíz, azúcar, extracto de malta, sal yodada. Vitaminas y minerales: Hierro reducido, colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), ácido fólico, cianocobalamina (vitamina B12).



Froot loops: Mezcla de cereales [maíz (min 21%), trigo (min 17%), avena (min 9%)], azúcar, aceite vegetal, sal yodada, colorantes (cúrcuma, amarillo 6, rojo no. 40, rojo no. 3, azul no. 1), esencias naturales de frutas, extracto vegetal. Vitaminas y minerales: hierro reducido, óxido de zinc, mononitrato de tiamina (vitamina B1), piridoxina (vitamina B6), ácido fólico, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3).



Corn Pops: Maíz, azúcar, glucosa, sal yodada, colorantes (cúrcuma, annato), melaza. Vitaminas y minerales: hierro reducido, colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), ácido fólico, cianocobalamina (vitamina B12).



Choco Krispis Pops: Mezcla de cereales [sémola de maíz (min 27%), harina de maíz de grano entero (min 16%), harina de avena (min 13%)], azúcar, cocoa (min 5%), maltodextrina, aceite vegetal (de palmiste), sal yodada, saborizantes naturales (chocolate, vainilla, caramelo), extracto de malta, harina de algarrobo. Vitaminas y minerales: carbonato de calcio (calcio), alfa-tocoferol acetato (vitamina E), hierro reducido, óxido de zinc, palmitato (vitamina A), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D), ácido fólico.



Contienen diversos ingredientes, en su mayoría distintos tipos de azúcares, harinas refinadas y colorantes artificiales.



Dichos colorantes tienen un impacto negativo en la conducta en niños, generando hiperactividad y déficit de atención. Además se ha visto que son hiperalergénicos, lo que supone un alto riesgo para niños con asma.



En el empaque no se logra observa los altos contenidos de azúcares que contiene, o los colorantes que perjudican la conducta de los niños. EL PODER DEL CONSUMIDOR