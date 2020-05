Mi amigo Raúl

’A nuestra edad, hermanito, ya somos moribles’.



Eso me dijo un cierto amigo mío de Monterrey al tiempo que le daba un buen trago a su vaso de tequila.



Tiene razón. Claro, a cualquier edad es morible la persona humana. Pero a nuestros años los de mi generación estamos ya en la línea de partida.



Me entristeció muchísimo la muerte del licenciado Raúl de la Peña Flores, querido amigo mío desde los tiempos de la juventud. Estuvimos juntos en el Ateneo y juntos cursamos los dos primeros años de la carrera de Derecho en la Escuela de Leyes que fundó aquí don Francisco García Cárdenas, ilustre jurisconsulto, insigne educador. Tuvimos de compañero al licenciado José Fuentes García, que recogería de don Pancho, su tío, la estafeta como el más destacado jurista de Coahuila.



Raúl era serio y estudioso. No me explicó por qué me brindó su amistad, si yo no era ni una cosa ni la otra. Solíamos ir al CEES, Centro de Empleados y Estudiantes de Saltillo, que puso por la calle de Victoria el padre Roberto García. Ahí Raúl era jugador invencible de ping-pong. Con él rivalizaba solo Jesús Armando Perales González, Chito, cuya temprana muerte seguimos lamentando.



En tiempos de exámenes estudiábamos en la casa de Poncho Verduzco, que luego brillaría como gran abogado litigante. Dedicábamos al estudio largas jornadas que empezaban a las 9:00 de la noche y terminaban con las primeras luces del amanecer. Una vez nos propusimos hacer un menudo. Lo pusimos en la estufa calculando la hora en que estaría listo para disfrutarlo, en la madrugada. A cada paso uno de nosotros interrumpía el estudio para vigilar el condumio. ’Todavía le falta’, nos decíamos. Cuando nos dispusimos a comerlo el tal menudo era un incomible atole blanco. Es que los improvisados cocineros estábamos esperando a que por sí mismo se pusiera rojo.



Al terminar el segundo año de la carrera nos fuimos a seguir la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí coincidimos con otros compañeros del bachillerato ateneísta: Ernesto Cordero Martínez, también amigo queridísimo, Ricardo Mier Ayala, Sergio Guzmán Villarreal, Félix Ruano Méndez, Carlos Ortiz Tejeda, Jaime de la Peña Segura...



Raúl y yo llegamos a una casa de asistencia por la calle de Mesones. Luego estuvimos en otra por Donceles y en una más, la de doña Paula, en la colonia Álamos. Él se dedicó al estudio; yo me dediqué a la bohemia. Con el tiempo los dos regresamos a Saltillo, él como prestigiado notario público, yo como aprendiz de todo y oficial de nada.



Mi amistad con Raúl duró toda la vida. En un tiempo solíamos ir todos los miércoles por la tarde a la casa campestre que el licenciado Fuentes García, primo mío querido y admirado, tiene en San Francisco, cerca de Los Lirios. Igualmente compartimos buenos ratos con otro amigo inolvidable, Jesús Dávila Fuentes, ’El Águila’, hombre de palabra fácil, decidor. En una ocasión pasamos al Colegio Zaragoza a recoger a un hijo de Raúl. Cuando llegamos a su casa el niño dijo con asombro: ’¡Mamá! ¡Conocí a uno que habla más que ‘El Águila’!’. El que hablaba más que ’El Águila’ era yo.



Envío a la familia de mi amigo Raúl la expresión de mi sentimiento de pesar. Su recuerdo acompañará siempre a quienes disfrutamos el precioso don de su amistad. Se nos van yendo los amigos buenos, uno a uno. Al rato los alcanzaremos.