’Mi aspiración es legítima; basta de los mismos políticos que brincan de cargo en cargo’: Vicente Ávila

El presidente de ’Va por Acapulco’, Vicente Ávila Ortiz dijo que para Guerrero es necesario abrir paso a nuevos liderazgos políticos, ya que los personajes vigentes han saltado de cargo en cargo sin obtener resultados fehacientes de su trabajo como funcionarios públicos representantes populares.



Entrevistado este miércoles por el Pool de Medios, ’Guerrero en Redes’, Ávila Ortiz refirió que no hay detrás de él padrinos económicos ni políticos, solamente gente que busca salir adelante y comprometida para el desarrollo personal, y del puerto.



Informó que desde la organización ’Va por Acapulco’, se otorgan préstamos a pequeños comerciantes y se brinda una capacitación para detallar el sistema de operación y la importancia que es devolver el recurso para ayudar a más gente.



’Nos han hecho creer que los ciudadanos son flojos, informales y sobre todo que no pagan, sin embargo, por experiencia propia les digo que cuando uno les explica detalladamente ellos entienden lo valioso que es una mano amiga, y créame que son más formales la gente pobre que las personas de un nivel económico más alto’, explicó.



Cuestionado sobre la definición de la ruta partidista, el dirigente social informó que hay partidos como PRD, MC y grupos de Morena que ya lo buscan para proponerlo como una opción y dirigir el municipio más importante de Guerrero, Acapulco, y aunque no se definió con ninguno hasta le momento, fue enfático al decir que elegirá al partido que decida apoyar sin restricciones a los más necesitados, concluyó.