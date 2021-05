Mi compromiso es con los guerrerenses y con la democracia: Mario Moreno Arcos

www.guerrerohabla.com



*En su segundo día de visita por esta región, ciudadanos se volcaron en muestras de alegría y respaldo al proyecto que encabeza Moreno Arcos

Olinalá y Cualác, Gro., viernes 07 de mayo del 2021.- El candidato a gobernador de la coalición Va por Guerrero PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, fue arropado por cientos de militantes de ambos partidos en Olinalá y Cualác, en alegres encuentros en donde cientos de jóvenes le expresaron su respaldo al proyecto que encabeza.

En lo que es el segundo día en gira por La Montaña, Moreno Arcos hizo compromisos con mujeres, con la juventud y con los campesinos en esta zona en donde anunció la construcción de un hospital básico comunitario en Olinalá, la conclusión del encauzamiento para aguas residuales, la planta tratadora y la tecnificación del campo guerrerense, porqué Así Gana Guerrero.

En ambos municipios, recalcó que sin duda alguna siente un gran compromiso por el encargo que habrá de asumir a partir de su triunfo el 6 de junio: "Gobernar Guerrero es la responsabilidad más grande de mi vida. Estoy preparado para servir a mi estado".

En estos dos eventos alertó a ciudadanos para que no los sorprendan los de enfrente: "Que no te engañen, los programas federales seguirán llegando a los guerrerenses porque son tuyos, tú los pagas con tus impuestos, también regresaremos los que les quitaron como son estancias infantiles y medicinas. Mi compromiso es con los guerrerenses y con la democracia", apuntó.

Mrio Moreno Arcos dijo que la apuesta es al futuro y por ello hará compromisos con los jóvenes.

Crédito a la palabra para que pongan su primer negocio; espacios públicos dignos y unidades deportivas; enganche para tu computadora; crédito para su primer vivienda; beca para transporte a estudiantes.

Programa mi primer empleo. Tarjeta Guerrero joven. Apoyos económicos para elaboración de tesis; tarjeta prepago de datos por un año a alumnos destacados académicamente. Además del programa, Cero discriminación a la juventud.

Ofreció un gobierno serio, responsable y no de ocurrencias, muy cercano a la gente, de atención directa a las comunidades de Guerrero, que atienda las necesidades de cada una de las regiones, de las microrregiones y de los municipios.

A éstos eventos acudieron los candidatos a presidentes municipales de Olinalá, Saúl Apreza Patrón y de Cualác, Azael Aburto Ortega; los candidatos a diputados, local por el distrito 27, Rosalinda Mata Salcedo y por el federal Israel Romero Sierra.

También los ex presidentes municipales Eusebio González, de Olinalá y el de Tlalixtaquilla, Sofio Ramírez Hernández y el presidente del PRI Estatal, Héctor Apreza Patrón, además de los presidentes de los PRI municipales de Olinalá y Cualác Silvestre Rodríguez y Coreli Vargas, respectivamente.