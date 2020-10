’Mi gobierno está comprometido con la educación’, dice Adela Román

"Hablar de la educación, es hablar del mejor instrumento de transformación de una nación’, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo, durante la entrega de tres aulas construidas para la comunidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y de Educación Media Superior a Distancia No. 86 (Cecyte-Emsad), ubicado en Sabanillas.



La alcaldesa dijo que los gobiernos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le apuestan a la educación, porque es un instrumento para el progreso, el desarrollo humano y hace libres a las personas, durante el corte de listón de la magna obra que contribuirá a mejorar las condiciones para el aprendizaje.



’Ha habido un gran abandono en Guerrero en el área educativa y es tiempo de volver los ojos a la educación, es tiempo de que vayamos de la mano los tres órdenes de Gobierno, sólo así van a progresar los pueblos de Guerrero’, dijo Román Ocampo y reiteró que su Gobierno ’está comprometido con la educación’.



Acompañada del secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez y del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas, invitó a los directivos de dicha institución educativa a ser los promotores para la transformación de la comunidad, a su vez exhortó a la sociedad a cuidar de las aulas construidas con materiales de alta calidad, para la formación de profesionistas y que mejore la calidad de vida en los pueblos de la ruta del sol.



La diputada federal Rosario Merlín García, quien promovió la construcción de estas aulas, agradeció el trabajo y la respuesta que la alcaldesa ha dado a las gestiones, quien ha respondido a las demandas de los habitantes de esta zona rural, por ello expresó públicamente su reconocimiento a la administración de Adela Román.



Previamente, el comisario municipal de Sabanillas, Marcos Zúñiga Nava, expresó a nombre de los habitantes su agradecimiento ’por habernos hecho una escuela tan bonita y esperemos que nos siga apoyando. Si no fuera por usted no tuviéramos lo que tenemos’ dijo.



A su vez, el profesor Carlos Alberto Hernández Zapata, en representación del director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Jaime Carmona Huerta, destacó la importancia por apostar en el Gobierno en favor de la educación de los jóvenes.