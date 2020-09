MI GOBIERNO SERÁ ALIADO DE LAS MUJERES: SERGIO BAÑOS



• El municipio se certificará ante la ONU en el Programa Insignia, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México.



• En el marco del Día Naranja, Sergio Baños informó que habilitará un Albergue Municipal de Transición para Mujeres Violentadas.



Mi gobierno será un aliado de las mujeres, afirmó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes, el candidato tricolor dijo que su gobierno será incluyente y trabajará en acciones concretas con el objetivo de promover y fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres.



Aclaró que al Gobierno local no le corresponde la impartición de justicia, pero afirmó que trabajará en la prevención y en brindar espacios seguros.



Explicó que como parte de las acciones que realizará como presidente municipal se encuentran la firma de carta de intención del Ayuntamiento de Pachuca, para certificar al municipio ante la ONU dentro del Programa Insignia, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México.



Asimismo, Baños Rubio recordó que fue su partido, el PRI, el que propuso un gabinete paritario en el municipio de Pachuca, y aunque en la administración de Yolanda Tellería no se respetó, él sí acatará con gusto esa disposición.



De igual forma comentó que habilitará un Albergue Municipal de Transición para Mujeres Violentadas, quienes al ser víctimas de diversos tipos de agresiones y específicamente de violencia física, no tienen un lugar digno a donde ir.

Sergio Baños reiteró que implementará acciones para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

"Basta de hacer oídos sordos, es momento de una administración acorde a la realidad que viven las mujeres pachuqueñas", afirmó.