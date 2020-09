Mi primera tarea, mejorar sistemas de agua potable en San Agustín Metzquititlán: Manuel Téllez Romero

MI PRIMERA TAREA, MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES: MANUEL TÉLLEZ ROMERO



• El candidato de San Agustín Metzquititlán inicia campaña en el Comité Municipal.



• Expresa su interés por hacer política cercana a la gente.



’En este momento no andamos preguntando qué se tiene que hacer, sabemos lo que se necesita y trabajaremos en eso. El tema del agua en nuestro municipio es algo que nos preocupa a todas y todos, esa será nuestra primera tarea, mejoraremos los sistemas de agua potable en las diferentes comunidades’, así lo manifestó Manuel Téllez Romero, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Presidencia Municipal de San Agustín Mezquititlán, durante su arranque de campaña en el Comité Municipal del PRI, acompañado por su suplente, Jorge Hilario García Téllez.



Con el respaldo de su planilla, Manuel Téllez Romero, candidato del PRI a la alcaldía, dijo que comienza su campaña convencido de que se puede hacer política de la buena; honesta, cercana a la gente y de diálogo directo.



Precisó que, durante su campaña dará a conocer propuestas viables y de beneficio colectivo, como el apoyo total al comercio local e impulso a la economía, ampliación a la cobertura de servicios telefónicos e internet, mejoramiento a los servicios de salud y total respaldo al campo.

Manolo Téllez, enfatizó que en el Comité Municipal del PRI de San Agustín Metzquititlán, fue donde inició su labor como priista, por lo que arranca esta campaña con el firme compromiso de trabajar en unidad y redoblando esfuerzos para demostrar que es la mejor opción para dirigir el rumbo del Ayuntamiento.



Indicó, que la transformación de San Agustín Metzquititlán comienza ahí y ahora, que no se van a detener, que será respetuoso de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia del COVID19. ’Llegó el momento de construir y fortalecer el futuro de nuestras comunidades y de nuestra gente, somos el partido que se mueve’, subrayó.



Pidió que se sumaran a su propuesta los hombres y mejores que saben construir, avanzar y no dividir, para lograr que San Agustín Metzquititlán sea un municipio de desarrollo y progreso.