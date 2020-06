Miami multará hasta con 500 dólares a quienes no utilicen cubreboca

En Miami el uso de cubrebocas en espacios públicos no sólo será obligatorio, sino que también implicará una multa que va de los 50 a los 500 dólares para las personas que no utilicen mascarilla, como parte de las medidas de esta localidad para frenar el rebrote de casos de coronavirus.



La junta municipal tomó esta decisión ante el aumento de contagios en la ciudad, pero también en el estado de Florida, donde en los últimos dos días la cuenta creció en más de 10,000 y ahora está en 114,018, con 3,327 fallecimientos.



La medida adoptada por Miami es opuesta a la que prevalece en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis, republicano y fiel seguidor de las directrices de Trump, no ha emitido una orden de usar mascarillas para todo el estado, con el argumento de que la situación no es similar en el territorio.



’Esto no tiene que ver con la política, sino con mantener a la gente segura y sana’, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de Miami, Francis Suárez, sumándose así a los condados y ciudades de Florida que han hecho obligatorio el uso de cubrebocas.



El condado de Miami-Dade, cuya principal ciudad es Miami, es el foco principal de Covid-19 en Florida, con 28,664 personas infectadas, según el reporte del jueves 25 de junio.



Le siguen Broward (12,584) y Palm Beach (11,840), aunque en otros condados también comienzan a saltar las alertas por el incremento de casos, como en Hillsborough y Orange, con cifras superiores a los 6,000 en cada uno.



Según lo aprobado por los comisionados (concejales) de Miami, la primera vez que una persona sea sorprendida a cara descubierta en Miami será solamente apercibida.



Suárez, que declaró el lunes pasado obligatorio el uso de mascarillas en Miami, recomendó que la máxima sanción fuera de 250 dólares, pero los concejales la elevaron a 500 dólares.



Según fuentes citadas por distintos medios, la fecha inicial para el pase era el 4 de julio, fiesta de la independencia de Estados Unidos, pero puede ser retrasado por el ascenso de los contagios.



Forbes