Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint presentarán por Streaming ’Stand Encerrados’

Bajo la producción de Creativo Capital, disfruta a Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint en este divertidísimo show preparado especialmente para disfrutar desde la comodidad de tu casa. Este no es sólo un show de Stand Up, aquí nos divertimos en grande y hasta cantamos. ’Stand Encerrados’ es un nuevo espectáculo que se transmitirá vía streaming a través de Go Liiive el próximo 9 de enero.



Para David Ahedo, director de este proyecto, en conjunto con Michelle, Ricardo y Verónica es importante otorgarle al público que permanece en casa un rato agradable, donde las risas sean una salida invaluable ante cualquier situación que estén pasando; es por ello por lo que Stand Encerrados, está pensado para pasar en familia o con amigos un rato agradable.



Además de destacar que es una oportunidad para que la gente pueda ver a estas actrices y actores en una faceta distinta a la que los conocen por sus participaciones en programas de televisión como 40 y 20, Una familia de 10 y Qué Chulada. Stand Encerrados representa un gran reto para Verónica Toussaint pues es formalmente su debut en la disciplina del Stand Up, mientras que para Michelle Rodríguez y Ricardo Margaleff quienes ya llevan años dedicándose a esto, es ya un terreno conocido.



’La comedia es hablar de tus tragedias llevándolas al límite para que, a partir de la identificación y la conmiseración de la gente, la pasemos bien. Yo hablo de este proceso de cambio que uno tiene en la adolescencia a la etapa medianamente madura’ – Michelle Rodríguez.



Stand Encerrados, es una producción de Edgar Torres y David Ahedo, se presentará el próximo 9 de enero vía streaming a través de la plataforma de Go Liiive a las 20:00 h, y estará disponible por 24 h, los boletos ya se encuentran a la venta en https://www.goliiive.com.mx/stand-encerrados