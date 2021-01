Miembros del Gabinete de AMLO confinados ante posible contagio de covid 19

CDMX.- Tras dar positivo a Covid- 19 el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también parte de su gabinete ha decidido, irse de confinamiento preventivo, y en los próximos días darán a conocer los resultados de la pruebas realizadas.



En el caso del Dr. López Gatell encargado de dar las conferencias y avances de la Pandemia, decidió irse a confinamiento, por la scercania que ha tenido con el Presidente de México en los últimos días.



En el caso del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tomo la desición de confinarse ya que en los últimos días, habría tenido contacto con Andrés Manuel López Obrador.



En lo que consierne a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, de la misma manera para evitar contagios de Covid 19 tomó la desición de confinarse voluntariamente, hasta que no se le entreguen los resultados que confirmen o no, la portación del virus.



Por su parte el empresario más importante de Latinoamérica y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim se dios conocer que lleva dos semanas en casa con covid 19.

Así lo informo su hijo, quien aseguro que su padre, está siendo atendido y al parecer hay buena respuesta inmunológica al virus.



Hay temor al interior del gabinete presidencial, ante la posibilidad de que se incrementen los contagios no solo en los.integrantes de la 4T., Sino también entre los pasajeros que viajaron en el avión con el Presidente, y los asistentes a los eventos en sus giras de trabajo al norte del país