Miente Félix Salgado, está inconforme de reconocer a Pablo Amílcar Sandoval como ganador: Araceli Ocampo

Iguala de la independencia, 18 de diciembre 2020. – El único ganador de todas las encuestas es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseguró la consejera estatal de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, quien dijo que existe una inconformidad por parte del senador de la República, Félix Salgado Macedonio de reconocer que él no es el favorito para abanderar los destinos de Guerrero.



En entrevista la legisladora federal aseguró que el exalcalde de Acapulco ’miente’, al declararse ganador de la encuesta y lo hace porque ’está nervioso y con miedo’, esto tras un post que se subió a las redes sociales del senador, el cual, consideró, busca confundir a la sociedad, ya que incluso no cuadran sus porcentajes de que llevaba 80%, sobre el 40% que menciona:



’Lo que vemos es la inconformidad de algunos aspirantes, como en este caso de Félix Salgado Macedonio, con la inconformidad de reconocer a Pablo Amílcar Sandoval como ganador, nadie tiene filtraciones de la encuesta, eso que dice, es totalmente falso, es mentira eso de que ganó la encuesta, ya lo había venido anunciando, quiere confundir a la gente, está acostumbrado a trabajar como los conservadores, pero yo les digo, las encuestas que realiza Morena son serias y verdaderas, pero sobre todo sin fugas de información’, indicó.



La fundadora del partido guinda en la entidad, expresó que las últimas encuestas realizadas por diversas casas de medición y medios de flujo, dan un triunfo al exdelegado federal, por lo que, al realizarse la encuesta de Morena, que no sólo medirá la popularidad, sino honestidad, trabajo, proyecto y compromiso, el favorito dijo será Pablo Amílcar Sandoval.



Reseñó que los discursos de los externos, Beatriz Mojica Morga, Luis Waltón Aburto y del aspirante que llegó de PRO- AMLO, Félix Salgado Macedonio, traen muchas similitudes de desacreditar a Pablo Amílcar, incluso, no descartó que exista una alianza entre ellos en contra de Sandoval Ballesteros.



’No quieren respetar los resultados de este proceso serio por parte del comité nacional, decirte que existe claramente un Tucop, entre los aspirantes, que significa Todos Unidos contra Pablo Amílcar. Todos quieren y no respetan los resultados porque saben que Pablo Amílcar Sandoval, no es un político con viejas prácticas como ellos, con mañas que están acostumbrados a negociar y a poner por encima de los principios y valores, los intereses personales’, refirió.



Araceli Ocampo, afirmó que este miedo que se da entre los aspirantes, externos y Félix Salgado ’Es porque por primera vez se presume que en el pueblo de Guerrero habrá un verdadero cambio y ese verdadero cambio lo representa Pablo Amílcar Sandoval. Las encuestas de diversos medios y empresas, anuncian que Morena va a arrasar y el único legítimo es Pablo Amílcar Sandoval’.



Llamó a la ciudadanía a tener confianza en los órganos internos de Morena, a no dejarse engañar ni confundir, dijo que irán a una medición donde saldrán 3 mujeres y 3 hombres, de los cuales saldrá vencedor Pablo Amílcar Sandoval.