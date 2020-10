Mienten candidatos hidalguenses que dicen ’ganar’ debates

Todos y cada uno de los candidatos a alcaldes en Hidalgo que han afirmado haber ’ganado’ el respectivo debate luego de haber participado en el ejercicio, mienten.



Primero porque la afirmación carece de todo fundamento, pues ninguno de ellos ha contratado a una encuestadora de confianza que monitoree si ello coincide con la percepción ciudadana así como a una segunda agencia que realice en tiempo real, una medición antes y después del ejercicio democrático.



En segundo lugar, porque por temas atribuibles al COVID así como por otras características, las campañas realizadas han sido más bien grises y de poco impacto para la ciudadanía.



A dos semanas de que se realicen los sufragios, no han logrado permear en el ánimo de los electores y las mismas redes sociales son muestra de ello: cuando hay participación, son los bots de siempre, pocas voces nuevas se unen a los comentarios que generan sus propuestas.



Ninguno e ellos puede afirmar haber ’ganado’ un debate si la forma cuantitativa de medirlo es mediante un estudio estadístico, mismo que ni siquiera puede llevarse a cabo toda vez que no han sido capaces de llevar al groso de los electores a las plataformas mediante las cuales debaten.



Hay ocasiones en que la afirmación de haber ganado obedece a una mera campaña de propaganda, pues todos ganan teniendo un foro para expresar sus propuestas y señalamientos; en la situación actual sin embargo, donde la transmisión de los debates por los canales oficiales no genera interés ni en el 10% de los electores, es más propio decir que ’todos perdieron’.

Atizos



Cuando se vota, usualmente se va por la persona; la ventaja de los morenistas, es que la persona que viene a su cabeza en ese momento es AMLO.



Votar no deja de ser un proceso de compra para el elector y por tanto, la decisión casi siempre es automática y se inclina por "la marca" en el momento dado; cuando lleva un sesudo análisis previo, ésta ya se tomó incluso antes de las campañas, precisando que los factores a evaluar y sus magnitudes, son tan desiguales y creativos que de existir alguna duda, tanto indecisos como los que tienen balanzas equilibradas aparentemente, también van por la marca.



A menos que alguno inicie una campaña verdaderamente disruptiva, lo mismo da que voten ahora que el próximo 18 de octubre, pues la variación de preferencias será mínima.