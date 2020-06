’Mienten los opositores; Morena sí ha sido trascendente en la 62 Legislatura’: Moy Reyes

Al calificar a los opositores como ’mentirosos’, el diputado del Congreso de Guerrero, Moisés Reyes Sandoval, comentó que pese a la desinformación que prevalece por las fake news que difunden algunos medios de comunicación, la 62 Legislatura actual sí ha sido trascendente en la vida política de la entidad, debido a que han promovido más iniciativas, proyectos de ley y exhortos que cualquier otra fracción en lo últimos 20 años, por lo que sentenció: ’a las pruebas me remito’.



Y es que el diputado de Morena indicó que aunque la oposición se ha cansado de desacreditar las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de todos los funcionarios y representantes populares del partido, ’el pueblo sigue y seguirá en apoyo permanente de Regeneración Nacional y del mandatario AMLO’, acotó.



Señaló que debido a la unión de todos los partidos como PRI, PAN, MC, PT y PRD, algunas iniciativas importantes para los guerrerenses se han rezagado, sin embargo, fue optimista en expresar que otras han pasado satisfactoriamente como la prohibición de los plásticos, medida que no sólo salvará a las niñas, niños, jóvenes y adultos de esta época, sino a los ciudadanos de las próximas generaciones.



A pregunta expresa de cómo percibe la aprobación de Morena en Acapulco, Guerrero y a nivel federal, de cara a los comicios de 2021, el legislador sostuvo que si hoy fueran las elecciones, el ’partido guinda’ arrasaría de nueva cuenta con las diputaciones federales, locales y ayuntamientos, además de las gubernaturas, ’es por eso que nos pegan tanto, porque saben que se les acabó su minita de oro y ahora el pueblo manda y el pueblo quita a quien no da resultados’, manifestó.



Para finalizar, Moy Reyes agradeció al pool de prensa ’Guerrero en Redes’ por la entrevista, la cual además de ser transmitida por la plataforma de Zoom, también se difundió por las diversas redes sociales en México y a nivel internacional.