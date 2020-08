¿Mienten, María Luisa Albores González y Ariadna Montiel Reyes?

• Quedan a la deriva cientos de personas de este sector a pesar de supuestamente estar inscritos



Es del conocimiento público, por medio de varios medios informativos nacionales y locales que, quedan en duda los datos que maneja la Secretaria de Bienestar con relación al Programa de Pensión para los Adultos Mayores pues, inclusive, en este mismo medio de comunicación se difundió ampliamente al respecto.



Se ufanan María Luisa Albores González y Ariadna Montiel Reyes, secretaria y subsecretaria de Bienestar respectivamente, de que ’concluye con éxito operativo de pago de Pensión para Adultos Mayores’ y que se han pagado por adelantado cuatro meses a más de 8 millones de derechohabientes.



Sin embargo, se ha documentado, inclusive, como en este medio informativo (10 y 11 julio), aún hay muchos que no han sido beneficiados, a pesar de haber sido inscritos o se los hayan hecho creer así los ’Siervos de la Nación’.



Los visitados en sus hogares, aseguraron que les afirmaron, éstos empleados, que pronto recibirían los beneficios del programa de pensión para los adultos mayores, pero la realidad es otra.



Son muchos los que aseguran que, desde principios de este año 2020, por ejemplo, los pagados por la Secretaria de Bienestar los encuestaron y supuestamente los inscribieron.



Los supuestos beneficiaros, entregaron copias de todos los documentos que se solicitaron (credencial del INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio); firmaron la encuesta que se les cuestionó; les tomaron la foto y, como comprobante de su supuesta inscripción, les entregaron un talón del documento oficial con el número de folio, nombre y firma de la encuestadora. Sin embargo, se quejan que ’les han dado largas’ y cuando deciden hablar a la ’Línea de Bienestar’ (8006394264), solo los ’torean’ y no les dan ninguna solución.



En uno de sus tantos boletines de prensa con relación a las Conferencias de Bienestar en Palacio Nacional, las funcionarias, a modo de dispensa, afirmaron que se evalúa y se hacen revisiones de casos especiales a nivel nacional que, por errores en los documentos personales, dobles registros entre otros, no han podido acceder a los programas y pensiones que ofrece el Gobierno de México.



Con sus datos, dieron a conocer que se atiende a más de 8 millones de personas adultas mayores y que concluyó con éxito el pago de pensión con una de las inversiones más grandes en la historia del país de 42 mil millones de pesos para lograrlo.



Incluso, afirman -en el comunicado- que, desde el 1 de julio se realizaron los depósitos para quienes cuentan con tarjeta bancaria y durante todo el mes se realizaron los operativos de pago en efectivo. ’Es así, como se pudo dar atención a 79 mil 970 localidades origen, es decir, de donde provienen los derechohabientes que acuden a las localidades sedes donde cobran su pensión’, aducen.



Además, se destaca en el documento informativo que la secretaria y subsecretaria de Bienestar, han realizado giras de trabajo por algunas comunidades marginadas de diversos estados para conocer sus condiciones económico-sociales y geográficas que dificulten sus trámites y cobros de su pensión, entre otras problemáticas.



Aseveran que en los operativos de pago se entregaron 5 mil 240 pesos por persona correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre por la contingencia de salud generada por COVID 19, para que las personas adultas mayores puedan resguardarse en casa, si no es necesario salir.



Entonces, rematan subrayando que de enero a octubre se ha invertido en el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, 104 mil millones de pesos, ’lo que ha permitido que los derechohabientes reactiven la economía al hacer las compras que requieran de manera local durante esta pandemia’, presumen.



Pero, la verdad queda en duda y gran número de personas mayores de edad lamentan que esta Secretaria de Bienestar sea exasperante e injusta.