Mientras Chong lo defiende, exjefe de la DEA asegura que Cienfuegos es narco

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dijo estar seguro que el exgeneral Salvador Cienfuegos Zepeda es narco; en México sin embargo, políticos como su compañero, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, brincaron de alegría tras haberse retirado los cargos en USA, dado que los crímenes cometidos, habrían sucedido en territorio mexicano.



Mike Vigil, quien es uno de los agentes más condecorados dentro de la DEA y responsable de numerosas operaciones multinacionales, expuso que el retorno del General Cienfuegos Zepeda de Estados Unidos a México para, supuestamente, ser investigado por narcotráfico, es lamentable en la medida en que no sea castigado.



Según las evidencias que tiene Estados Unidos en contra de Cienfuegos son fuertes y prueban que es narcotraficante, dijo Vigil.



"Cuando nosotros hacemos esta investigación se coordina con fiscales federales de EU, y ellos van revisando el caso. Si ven que la evidencia es débil, no pasan a consignar. Los fiscales en EU no acusan si la evidencia no es sólida", insistió.



El senador plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong fue de los pocos políticos en el país que celebró el desistimiento de las autoridades estadunidenses sobre Cienfuegos. Osorio trabajó y se coordinó con él en su estrategia integral de seguridad el sexenio pasado; incluso, existen columnistas que hablan sobre los posibles nexos de ambos y por ello su necesidad de defenderle mediáticamente, pues cayendo uno, caería el otro.



"Sin duda es un logro de nuestras fuerzas armadas y nuestro país", recalcó en Twitter el ex secretario de Gobernación. Osorio Chong reiteró que en el proceso que se le seguirá en México, Cienfuegos habrá de probar su inocencia, ya que es un hombre honesto, comprometido e íntegro".



Por otro lado, sobre el caso de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es mucho más débil que el del General Cienfuegos, afirmó Vigil.



La evidencia contra Cienfuegos tiene miles de intercepciones de mensajes de su Blackberry que lo ligan con delincuentes, y con eso se podría precisar, expuso.



Muchos generales activos y retirados, añadió, presionaron al Presidente para que solicitara la liberación de Cienfuegos a EU, pues el poder del Ejército es más amplio de lo que se ve.



Es un grupo amplio de militares que conocen muy bien a Cienfuegos y que probablemente fue él quien le dio el ascenso, explicó. Tiene muchos amigos e incluso admiradores dentro del Ejército, planteó.



Sobre García Luna, Vigil dijo que no sabe si es inocente o culpable. ’Sólo puedo decir que nosotros, dentro de la DEA, trabajamos muy bien con él’, agregó. Nunca vi algo que comprometiera una investigación, aseguró.SIN EMBARGO