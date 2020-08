Mientras en el país bajan contagios por COVID, en Hidalgo la gente sigue sin acatar medidas

Respecto la semana pico de contagios dada a finales de julio por efecto del COVID, en el país el número de contagios ha venido a la baja pese a que tanto en Hidalgo como en otras 5 entidades del país la cifra sigue incrementándose, en gran parte, gracias a que la población no atiende las medidas de mitigación sugeridas por el gobierno federal.



Además de Hidalgo, que sigue mostrando signos de contagios al alza, los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima obedecen el mismo patrón, a diferencia del resto del país, cuya semaforización ya está en naranja.

HILO. La gran mayoría de indicadores apunta a que la epidemia COVID en México va en descenso.



1) Por fecha de registro (o cifra informativa) tuvimos un aumento semanal de 1.6% después de la caída de 15% de la semana anterior. Son 6646 casos menos con respecto a la semana pico.

A partir del 17 de agosto, los estados en semáforo ROJO son:



A partir del 17 de agosto, los estados en semáforo ROJO son:

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas

En las últimas semanas se ha dado a conocer que en Hidalgo se siguen realizando eventos masivos auspiciados por los ayuntamientos, los balnearios, bares y demás giros en apariencia no esenciales continúan laborando, si bien con precauciones, desobedeciendo las recomendaciones para lugares donde existe semáforo rojo.Y no sólo eso.Por lo menos en la capital de la entidad así como en otras urbes densamente pobladas, se aprecia que los pobladores ya realizan sus actividades habituales, incluso sin medidas de protección que impidan que la propagación por COVID sea de forma acelerada.La buena nueva para la entidad es que las autoridades de Salud prevén que para octubre, cuando sean realizados los comicios para la renovación de ayuntamientos, la evolución de contagios habrá pasado al menos a semáforo naranja, aunque ellos mismo significa que los candidatos a alcaldes deberán implementar formas distintas de llegar al electorado durante las campañas para no exponer su Salud.