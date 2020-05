Mientras los muertos no sean tuyos…

Pese a lo intenso del trabajo que realiza el gobierno del estado y la alcaldesa de Acapulco, la situación en el puerto se ha complicado y los contagios por covir-19 van en aumento.

Esto va a complicar el regreso a la normalidad o lo más cercano a esa concepción.

Muy desalentadoras fueron las palabras de Hugo López Gatel al señalar que Acapulco va en ascenso en el número de contagios y le falta mucho para llegar al punto máximo.

Por eso no se puede hablar del reinicio de actividades en este sitio turístico, señaló el funcionario federal, mientras que Cancún ya está en vías de abrir sus playas.

Hasta el momento, el puerto concentra el 57 por ciento de casos positivos de Covid-19, y el problema mayor es que la gente sigue saliendo a fiestas, a echar trago a restaurantes, realizan peleas de gallos, a cotorrear sin cuidado alguno.

Esa gente sin consciencia tiene que ser invitada a que se retire a sus casas por las autoridades municipales y la policía municipal acompañada de la Guardia Nacional, porque además se enojan si les interrumpen su diversión.

Lo mismo pasa en Chilpacingo, donde la gente se molesta si le piden usen cubrebocas cuando asisten al mercado o a los centros comerciales.

Este comportamiento no es raro, porque México es el país que menos respeta la distancia social, de acuerdo al estudio que realizó Google.

Google da seguimiento a 131 países y hace el reporte de la movilidad de la población de éstos, donde los mexicanos son los que menos cumplen esa disposición sanitaria.

El reporte, que data de abril, señalaba que México no llegaba al 50 por ciento de inmovilidad, mientras que Brasil alcanzó el 71 por ciento, Argentina y Colombia alcanzaron el 86 por ciento.

Aunque muchos pueden justificar que los mexicanos salen a trabajar porque sin eso no habrá ingresos para comer, Google los desmiente al señalar que al 45 por ciento los ubicaron en lugares de ocio, 46 en sitios de recreo, 47 por ciento en estaciones de transporte, 19 por ciento en mercados y 20 por ciento en puestos de trabajo.

El porcentaje de quienes se quedaban en sus domicilios solo aumentó un 11 por ciento.

Valen esos datos, aunque sean del mes de abril, para entender el comportamiento del mexicano, pues no se niega que un alto porcentaje saliera a laborar para asegurar sus ingresos, pero que google los ubicara en sitios de recreo y estaciones de transporte, habla de que no le dieron ni le dan la importancia debida a esta pandemia.

Quizá haya que esperar a que se haga realidad esa dura frase que se mueve en interner, que dice: ’Mientras los muertos no sean tus muertos, nunca entenderás la gravedad de lo que estamos pasando.’

A estos días, es mayor el porcentaje de la población que se mueve en las calles y después del primero de junio se incrementará aún más, cuando aún no se alcance el pico de contagios en el estado.

En Guerrero, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa son los municipios donde hay mayor número de contagios, pero Iguala se puede considerar de alta gravedad por el porcentaje de fallecimientos, de acuerdo al presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, quien señaló que de 51 confirmados con Covid-19, han fallecido 20 personas, casi el 50 por ciento de letalidad, algo que puede llevar a pensar que existe mala atención médica o que los pacientes llegan a pedir ayuda en etapas muy críticas.

Los contagios de Iguala son los que se dieron el Día de las Madres, cuando la gente salió a realizar las compras para festejarles.

En Guerrero será a partir de hoy, 22 de mayo cuando se inicie una fase más complicada, porque se prevé el pico más alto de enfermos.

Por lo tanto se espera un reforzamiento de acciones preventivas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales también tendrían que recibir un reconocimiento, porque se han puesto al frente de estas acciones, como ha sido el mismo gobernador y el secretario de Salud, la presidenta municipal de Acapulco, el presidente municipal de Chilpancingo.

Por cierto, en la capital, las acciones de prevención y de atención a las necesidades de la población se hacen con el 19 por ciento del personal.

Son 600 trabajadoras y trabajadores quienes están sacando la casta para sacar a flote las acciones que regularmente hacen 3150 empleados.

Y eso debe reconocerse, sin duda, porque son gente que todos los días sale a dar lo mejor de sí mismo, entregando agua, coordinando acciones en el mercado, en el centro de la ciudad, entregando despensas, limpiando barrancas, barriendo calles, etc..