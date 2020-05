Migración en la zona sur se redujo casi 90% tras Covid-19: INM

Ante el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus, el flujo migratorio en la zona sur de México se redujo casi 90% durante los últimos tres meses, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).



El número de personas que fueron presentadas ante la autoridad compente por no acreditar su estancia regular en el país fue de 2,940 personas en marzo, a 1,532 en abril y 292 en mayo, indicó dependencia por medio de un comunicado de prensa.



En ese sentido, se dio el retorno asistido a Centroamérica a 4,935 personas desde el 21 de marzo a la fecha; de las cuales 2, 461 se dirigieron a Honduras, 406 a El Salvador y 67 a Nicaragua, así como 2,001 vía terrestre a Guatemala, señaló.



Además, del pasado 21 de marzo a la fecha, las autoridades ha repatriado a 27,192 mexicanos provenientes de Estados Unidos, tanto por vía aérea como terrestre, apuntó el INM.



Hasta este miércoles, se encontraban 234 migrantes en las 65 estaciones

migratorias provisionales las cuales tienen capacidad total de 8,524 espacios, insistió.



Por ahora no hay registro de algún caso confirmado de coronavirus entre la población migrante atendida por el INM, además que se siguen las medidas y acciones sanitarias correspondientes, aseguró la entidad.



’Con relación a la información difundida sobre una supuesta simulación de la autoridad federal para atender amparos que protegen a personas migrantes en medio de la contingencia sanitaria, el INM precisa que acata y da seguimiento a toda resolución emitida por los órganos jurisdiccionales en los que tenga intervención y sea requerido’, agregó.



No hay que algún requerimiento de un juez por un desacato al amparo emitido en favor de la población migrante, al igual que se continúan con las acciones de protección a este sector, abundó.



En coordinación con autoridades sanitarias y aeroportuarias de la capital, se continúa la aplicación de medidas de detección de covid-19 en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de internación terrestre.



En lo que respecta a los ingresos de personas vía aérea al país, se ha registrado una disminución de 97.4%, puesto que la cifra pasó de un millón 269 mil 241 en marzo, a 54 mil 579 en abril y 50 mil 628 en lo que va del mes de mayo.



Forbes