Migración, salud y medio ambiente, las prioridades de Biden

Aunque desde su campaña electoral el candidato triunfante de las elecciones de Estados Unidos, el demócrata Jo Biden se había comprometido a revertir la políticas erróneas y deshumanizadas de quien será su antecesor a partir del 20 enero del 2021, ahora las ha reiterado y toman especial realce después de que el aún huésped de la Casa Blanca, se quebró, al permitir se lleven a cabo los protocolos de la transición del poder.



Empecemos con su anunció de que presentará una propuesta al Senado de su país para otorgarles la nacionalidad estadounidense a más de once millones de migrantes, obvio, que cuenten con los requisitos de ley; y no sólo eso, también se comprometió a revertir todas ’las más perjudiciales órdenes ejecutivas’ con ese conglomerado, dictadas por Donald Trump.



Recuérdense las masivas deportaciones, las separaciones inmisericordes de niños de sus padres, menores que ahora deambulan sin hogar y sin destino, y desde luego el bochorno, insultante e inservible muro en la frontera con nuestro país.



Este paquete de grandes decisiones, fue anunciado por Jo Biden al equipo de seguridad nacional en la sede de transición en Wilmington, Delaware, todo se llevará a cabo, precisó en el trascurso de los 100 primeros días de mi gobierno.



Revertir las políticas de salud del republicano, es otro de sus imperativos, seguramente que regresará al llamado Obamacare, que dinamitó Trump, con los resultados trágicos por mortales y que ha colocado a la gran potencia mundial en la más castigada por el covid-19, con más 12.6 millones de afectados y más de 260 mil decesos.



Finalmente, por lo que respecta a la política del cambio climático, Biden, ratificó su decisión de revocar las acciones y órdenes ejecutivas que Trump había impulsado con respecto al medioambiente, mismas que significaron la cancelación de más de 100 normas ambientales, incluyendo la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Limpia. Biden también ha lamentado que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, haya sido ’desentrañada’ durante la Administración Trump.



Su compromiso no podía ser mejor, el presidente electo confirmó que en su primer día sentado en el Despacho Oval volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París, el pacto climático mundial del que Trump retiró a Washington y cuya salida se hizo efectiva este mismo mes de noviembre.



Política humanitaria con los inmigrantes, que en la historia han hecho grande a la potencia mundial; política de salud, que en primer lugar cambiará la estrategia para enfrentar la pandemia, y su decidido afán para que Estados Unidos contribuya a salvar al mundo al contrarrestar el envenenamiento global.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], teod[email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.