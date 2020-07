Miguel Alemán, un hombre de los medios

PRIMERA PARTE



La noticia me impacto gratamente, el Grupo Alemán -el de Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani-, se queda con las estaciones de Televisa Radio.



La razón primordial es que Miguel Alemán Velasco, no obstante ser hijo del presidente Miguel Alemán Valdés, desde estudiante, construye su vida ligada a los medios de comunicación, sin dejar de reconocer que después incursiona con éxito en la política hasta lograr ser, al igual que su padre, gobernador de su natal estado de Veracruz.



La currícula de nuestro personaje es amplísima, por lo tanto sólo hago referencia a su vocación por el periodismo y la comunicación que nace desde su niñez, según recuerdo, de improvisar como muchos de nosotros, un palo de escoba con alguna botella o lata de refresco o una caja de cartón incrustado en su parte alta para asemejar un micrófono para jugar a la radio.



Cuando estudiante en el Centro Universitario México, CUM, crea la Revista Voz que después ya en la Facultad de Derecho se convierte en Vox Populi. En su homenaje póstumo a Carlos Fuentes, nos relata: ’Ha sido un privilegio en mi vida haber sido amigo cercano de Carlos Fuentes. Un hombre de una calidad humana excepcional y un escritor emblemático de las letras mexicanas… Nos conocimos en algún lugar de la colonia condesa..



Cuando llegó a México en 1944, Carlos fue inscrito en el Colegio Francés Morelos, después Centro Universitario México, donde empezó nuestra amistad… En tanto estudiábamos, cultivamos el periodismo y tuve la fortuna de invitar a Carlos a colaborar en la revista Voz. Expresión de América, fundada y dirigida por mí en 1950 y que representó la gran aventura literaria y periodística de mi juventud’.



El licenciado Alemán Velasco se recibió en 1954 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México como Licenciado en Derecho con la tesis ’Los Problemas Jurídicos Internacionales de Derecho Aéreo’. Además realizó estudios en derecho aéreo espacial en la Universidad de Roma ’La Sapienza’. Es autor de la popular canción ’El Paso de la Tortuga’, que la hizo famosa el intérprete Alberto Benitta.



Además es autor de varias novelas, entre otras: ’Si el Águila Hablara’ o ’La Isla de los Perros’; productor de telenovelas históricas como ’El Carruaje’ o ’La Tormenta’.



Me ligan al licenciado Miguel Alemán Velasco aconteceres que impactaron en mi vida profesional, por ahora baste recordarlo como colega destacado: periodista y reportero de varios medios y escritor, articulista de las revistas ’Siempre’ y ’Visión’.



Lo que realizó en la televisión se cuenta aparte, sin embargo el 13 de marzo de 1998 abandona la Presidencia de la División de Noticieros e Informativos de Televisa, S.A. de C.V. para buscar la candidatura para el Gobierno del Estado de Veracruz.



Posteriormente deja de ser socio de Televisa y de Publicaciones Herrerías, empresa liquidada y editora del desaparecido diario ’Novedades’. Hoy Miguel Alemán retorna, como lo que es: ’un hombre de los medios’. CONTINUARÁ.



