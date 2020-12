Miguel Ángel Navarro el mejor posicionado en el sondeo de Morena.

Por Norma Cardoso



El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gana encuesta realizada por el partido MORENA. El anuncio lo dio a conocer Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional.



’El doctor Miguel Ángel Navarro, ganó la encuesta de Morena en Nayarit. Es un hombre leal al presidente Andrés Manuel López Obrador y convencido de la necesidad de llevar la transformación a su estado. ¡Felicidades y mucho éxito!’, posteó, el dirigente nacional.



En diferentes encuestadoras, el doctor Navarro, por varias semanas se vio la preferencia de los ciudadanos consultados, dejando muy por debajo al ahora ex delegado de Bienestar en Nayarit, Manuel Peraza Segovia; a Nayar Mayorquín; Pavel Jarero y Cora Cecilia Pinedo Alonso, por mencionar algunos.



’Nayarit, es un estado muy importante para nuestro partido, porque ahí puede verse de manera muy significativa un cambio; es un estado totalmente saqueado, con antecedentes de narcogobierno, hundido en la inseguridad, en la delincuencia, quebrado en sus finanzas públicas y es el resultado de gobiernos orientados por la corrupción de grupos de interés de complicidades que han metido a este estado en una degradación profunda’, anunció Mario Delgado.



Prácticamente, lo que sostiene a Nayarit es la gran inversión social que hay del gobierno de la república, - indico Mario Delgado- los programas sociales que el año que entra nosotros vamos a defender porque queremos que siga esta inversión social, porque es lo que permite a las familias de menos recursos en Nayarit salir adelante.



Asimismo, dijo que Navarro Quintero estuvo mejor posicionado en los sondeos que se realizaron, ’a mi me tocó acompañar al doctor Navarro en la anterior campaña a gobernador y me tocó conocer las condiciones del estado que ya he descrito, pero también me tocó ver a una persona absolutamente convencida del proyecto de la trasformación, de la necesidad de cambio en el estado de Nayarit y con una lealtad indeclinable hacia el hoy presidente de la república.



’La gente de Nayarit ha reconocido al doctor Navarro, es un claro ganador en los sondeos que hemos realizado. No me queda más que hacer un llamado fuerte a la unidad, a todos los militantes y simpatizantes de Morena en Nayarit. Ningún interés personal puede estar por encima del interés de la transformación, queremos ganar el gobierno para transformar la realidad de Nayarit, expresó el líder nacional de Morena.



Por su parte, Navarro Quintero, dijo que ’tengo un compromiso total y absoluto con la base ideológica del partido Morena, tengo una identificación absoluta con el presidente de la república y su propósito ante la Cuarta Transformación que debe de vincularse el nivel federal a cada una de las entidades federativas’.



’Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros que han participado en este proceso interno, todas personas de alta calidad y gran respeto y a los cuales les tiendo la mano y les hago una solicitud para la unidad del movimiento, para la unidad del partido’, anunció el Navarro.



Además, Navarro agradeció la invitación que le hizo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ’tenga la seguridad que habremos de transitar por cada uno de los espacios del estado, llevando el mensaje del presidente en su propósito de la Cuarta Transformación, el mensaje de Morena en todo momento y que habremos de abanderar con toda la dignidad en este propósito del 6 de junio del 2021, tanto en los municipios como en el estado y en su vinculación al proceso federal. Tenga la seguridad que el propósito social de Morena, estará en todo momento presente en nosotros y comprometido y al final trataremos de traer el resultado electoral favorable que se vincule en todo momento a un resultado social para que los nayaritas estén satisfechos y eleven su calidad de vida’.