Miguel Ángel Navarro, lo que Nayarit necesita para salir adelante: Partido Verde

Hace unos días, la dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jasmín Bogarín, dio a conocer que han decidido apoyar y respaldar las aspiraciones del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ahora Senador de la República con licencia, la cual fue una decisión no solo de la dirigencia estatal, sino una decisión consensada con cada uno de los que integran ese equipo, así como una decisión apoyada y respaldad por la dirigencia nacional.



Este viernes, ante los medios de comunicación, dijo que fue a través de encuestas donde vieron el posicionamiento del doctor Navarro, ’las realizamos al interior, pero también las hemos realizado y las seguimos realizando todos los días en el territorio, la mejor encuesta que un partido político o que un político pueda tener es aquel encuentro que va con la ciudadanía, en la colonia, en el barrio, en el ejido, y el nombre siempre que se escucha es el del doctor Navarro Quintero’.



’Es él, es la marca él, es la persona, entonces nosotros hemos decidido no de ahorita, si no de meses atrás apoyar esta aspiración hasta el final, donde tenemos firme en ella, estamos convencidos de que es el cuadro indicado, que es el perfil, pero, además, que es lo que Nayarit necesita para salir adelante’.



Sobre los señalamientos que varias voces han realizado contra el doctor Miguel Ángel Navarro, la líder del Partido Verde expresó que hay un principio jurídico ’aquél que señala está obligado a comprobar, entonces, aquellos que dicen esto y muchas cosas más, que lo comprueben, al final de cuentas yo creo que estamos en un proceso y vamos a enfrentar a una elección muy compleja y lo menos que necesita las y los nayaritas es esta guerra sucia, es esta información que quiera confundir a la gente’.



Expresó, asimismo, que cualquier persona que desacredite a otra, está obligada a comprobarlo, no nada más hablar por hablar, no nada más decir por decir, que lo compruebe en los hechos, entonces, ahí la ciudadanía tendrá una opinión’.