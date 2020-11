Miguel Arance Gámez en la lupa literaria de Magda Bello

La lupa literaria de Magda Bello





Miguel Arance Gámez

Poeta, escultor, dibujante, escritor e investigador metafísico.



Actualmente es Presidente de la Agrupación Poético-Literaria ’Ana León Ramos’. Dirige y coordina la revista poética AL ALBA y colabora con la Asociación Utopía de las Artes, con poemas, relatos, pinturas, esculturas de cerámica y tallas de madera. Participa en infinitos recitales en Málaga Capital y por los pueblos de la provincia. Forma parte de varios libros compartidos con otros poetas y escritores Malagueños. Su penúltimo libro ’Parapsicocienciologia’ (El alma nunca muere)





Miguel Arance nació el día 5 de noviembre de 1946 en Bailén, entre olivares y alfarerías.

A la edad de veinte años fue a Málaga de aprendiz de cocinero, en el Parador Nacional Campo de Golf. En 1968, ingresa en la Escuela de Hostelería Toledo, y sale con su título de cocinero, oficio que dejó al prejubilarse a los sesenta, para dedicarse a la escritura y a las bellas artes en general.



Muy aficionado a la lectura, desde que un día cayó en sus manos un libro de Miguel Hernández, se metió en su sangre el gusanillo del verso. Posteriormente vinieron otras lecturas: Machado, Lorca, Alberti, Darío, Blas Otero, Celaya...



Además de a escribir, dedica su tiempo libre a dibujar, pintar y también a la realización de tallas y esculturas en madera y barro. Él mismo se define como ’autodidacta de las bellas artes’.



POESÍA: / Narrativa/ Y Prosa

Itinerario real de la poesía (1990).

Luz y azahares (2001).



Sus poemas aparecen también en Ho¬me¬naje a diez poetas malagueños (1992) Siete poetas malague¬ños (1992), Málaga y su poesía (1994), Versos para Andalucía (1999), Luces y versos (2002).

2008. ¿La reencarnación de un poeta?

2010. Segunda edición ampliada.

2012. ’La tumba Secreta de Federico García Lorca’

2013. ’2ª Edición ampliada de La Tumba Secreta de García Lorca’

2014. 3ª edición ampliada-final de la historia real

2015. Marzo. LAS AVENTURAS DEL NIÑO PASTOR.



2017 4ª edición ampliada. LA REENCARNACION DE UN POETA

2019- 3ª edición de ’Los últimos puentes de García Lorca- (Así descubrí la tumba secreta de Federico García Lorca.)

2019- Libro de ensayo. Parapsicociencialogía. (El alma nunca muere)

EXPOSICIONES:

-Exposición individual en el Castillo de Bil-Bil en Benalmádena Costa (1991).

-Exposición individual en la Casa de la Cultura de Churriana (1993).

-Exposición individual, Tenencia de Alcaldía de Campanillas, Málaga (1996).

-II Muestra Folklórico-Cultural de los barrios de Málaga (1990).

-Arte malagueño, sala del Archivo Municipal de Málaga (1991).

-Presencia III, Esculturas del Silen¬cio, sala Cajamar, Málaga (2001)

-Artesanía y Escultura, Círculo de Bellas Artes de Málaga (1996) …

2000. Enero. Exposición de dibujos, pinturas, esculturas de cerámica y tallas en madera de olivo. En la sala de Exposiciones Casa de la Cultura Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa.

2011. Septiembre. Exposición de tallas de madera y esculturas de cerámica, en la sala Sergio Vico. C/ Babel.

Exposición colectiva de pintura, en las bibliotecas de Málaga, Manuel Altolaguirre. Paseo de los Tilos y Miguel de Cervantes, Distrito Bailén –Miraflores.

Amigo de los poetas americanos y escritores del mundo.





El libro de ’Los últimos puentes de García Lorca’ (Así descubrí la tumba del poeta Federico García Lorca) es un trabajo de campo e investigación durante nueves años, en el cual lleva toda la documentación, con fotografías de los escenarios de crimen, más las imágenes paranormales, con las cuales llegó hasta el sitio exacto donde reposan sus restos mortales.



Miguel Arance Gámez











SONETO INVERTIDO

(Soneto decasílabo)

Nunca pienses como un ser humano

lleno de energías desesperadas,

así solo conseguirás ira.



La ira te hace un ser vil e inhumano

que convierte tus hieles malvadas

en una bestia cruel que delira.



Jamás reniegues de tus principios

si de ello depende tu sendero,

aquel que te lleva a los inicios

de un nuevo camino y fiel caldero.



Todo ser maligno o majadero

Es producido por desperdicios

de una sociedad sin luz ni esmero

que se pudre en fango de los vicios.



12-11- 2016

Miguel Arance.







TERCER SONETO INVERTIDO

III

A veces para que surja una joya

tienes que desbrozar mucha maleza,

así se va descubriendo la belleza



entre las alpacas y la farfolla,

para que se luzca un bonito cuello

y escandalice al alba su destello.



Ya que voy por el séptimo del sáfico

procuraré no perder mi destino,

así podré seguir mi actual camino

y conseguir un buen trabajo mágico.



No es sencillo hacer de buen arquitecto.

No es fácil andar por este sendero,

llevarlo todo con sutil esmero

para que este arte quede bien perfecto.





14-10-2014/ Miguel Arance Gámez