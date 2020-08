Miguel Osorio Chong alias "Kors" financió con 30 mdp campaña del gobernador panista de Querétaro.

Miguel Ángel Osorio Chong, míster "Kors" financió con dinero de dudoso origen las candidaturas de los actuales gobernadores de Querétaro y Baja California Sur a cambio de su apoyo a la reforma energética de Enrique Peña Nieto.





De acuerdo a un audio grabado en 2015, el entonces senador panista Francisco "Pancho" Domínguez en una conversación telefónica con Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, reveló cómo Mister Kors - nombre en clave del exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de gobernación-se había comprometido a entregarle 6 millones de pesos durante cada uno de los 5 meses de su campaña para la gubernatura de Querétaro.

Esto a cambio "de pagarle chingón" sin especificar como.

Se ha especulado que fue a cambio de su apoyo a las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto.

La grabación muestra como el mismo tipo de "apoyito" fue recibido por Carlos Mendoza para su campaña proselitista por la gubernatura de Baja California Sur.

Cabe resaltar que estos audios habían sido revelados desde el 2015 y ahora vuelven a salir a la luz a raíz del escándalo de corrupción en el que se han visto envueltos tanto priistas como panistas por las declaraciones filtradas del caso Lozoya.



Uno de los personajes que se han visto envueltos en el esquema de corrupción utilizado por Peña Nieto para que se aprobara la Reforma Energética es, según las primeras delcaraciones de Lozoya, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación durante el sexenio peñista.



En su columna para El Universal, titulada ’Los nombres secretos del Gabinete’, Loret de Mola reveló los presuntos apodos en clave que tenían algunos funcionarios del ex presidente, como Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Gerardo Ruíz Esparza, encargados de ’amarrar’ las aprobaciones de dichas reformas. De tal forma que Louis Vuitton era Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong, era Michael Kors, por ser tocayo del prestigiado diseñador. Asimismo, Gerardo Ruiz Esparza (q.e.p.d.) era Richard Gere.



En su momento, el PAN había acusado la filtración del audio como mera «guerra sucia» contra su partido y consideraron al supuesto «señor Kors» un invento del PRI. No obstante, los recientes acontecimientos en torno al caso Lozoya dan cuenta de que tanto los sobornos como el misterioso «señor Kors» bien pudieron ser parte de la misma trama de corrupción que se fraguó para apoyar al PRI en la aprobación de la Reforma Energética a cambio de millonarios pagos a ex senadores y miembros del blanquiazul.