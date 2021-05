Pachuca, Hgo., a 03 mayo del 2021.



LIDERAZGOS DEL SENADO RESPALDAN LAS CANDIDATURAS DE VA POR MÉXICO Y VA POR HIDALGO



- En conferencia de prensa, Julio Valera destaca la sinergia que ha consolidado la coalición.



- Miguel Osorio reconoce el trabajo que ha realizado el gobernador Omar Fayad.



El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, en conferencia de prensa, reconoció que la sinergia entre los partidos coaligados en esta elección, garantizan el triunfo del proceso electoral, ya que la principal fortaleza de Va por México y Va por Hidalgo, ha sido la de caminar y construir acuerdos y poner al país antes que cualquier interés personal.

La dirigencia priista estuvo acompañada por las senadoras Nuvia Mayorga Delgado, Claudia Ruiz Massieu; los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Mancera Espinosa; los dirigentes del PAN y del PRD en la entidad, Cornelio García Villanueva y Ricardo Gómez Moreno respectivamente; el candidato a la diputación federal por el Distrito VI, Benjamín Rico Moreno y los aspirantes locales a la diputación por el Distrito XII, Citlali Jaramillo Ramírez y Juan de Dios Pontigo Loyola, por el Distrito XIII Pachuca y el delegado del CEN en Hidalgo, Ricardo Urzúa Rivera.



El senador hidalguense Miguel Ángel Osorio indicó que si bien las coaliciones Va por México y Va por Hidalgo son inéditas y nunca antes pensadas desde que surgieron los partidos que las conforman, estas se formaron por la necesidad de lograr un equilibrio en el Congreso Federal y en los congresos locales, en las gubernaturas y presidencias municipales.



Apuntó la necesidad de ver más allá de una ideología y centrarse en el bien de México, puesto que hoy existe la necesidad urgente de parar iniciativas que lastiman y lesionan el desarrollo del país.



“Hoy estamos cohesionados, trabajando juntos para evitar que sigan queriendo pasar acciones que vulneran el desarrollo de las familias mexicanas, que lesionan los derechos fundamentales y evitan que nuestro país salga adelante”.



Acusó que en solo 2 años y medio de la administración actual en el gobierno federal, México ha dejado de ser competitivo y ha ido a la baja en visitas de turismo, pues se encontraba en el sexto lugar cuando se entregó la batuta, y ahora, desde antes de la pandemia, retrocedió y bajó al lugar 18. “Son muchos los problemas que enfrenta el país, y se podrá hacer frente si se logra un equilibrio en la Cámara de Diputados y si se ganan gubernaturas”.



En tema local, Miguel Osorio señaló que para que el gobernador siga haciendo un buen trabajo, y para que siga entregando buenos resultados, se le debe de entregar un Congreso local que lo apoye y respalde, y evitar volver a tener un recinto legislativo que solo lo obstaculiza.



Señaló que los diputados actuales no visitan sus territorios, que la gente no los conoce y lo peor, que no dan la cara para explicar el recorte de recursos al estado, pues todo lo que quieren es evitar el progreso de la entidad. “Queremos un Congreso local con mayor fortaleza, con la presencia de los partidos coaligados, que puedan acompañar las decisiones que son en favor de la ciudadanía”.