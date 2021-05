Pachuca de Soto, Hgo., a 06 de mayo de 2021.



MIGUEL OSORIO VARGAS AFIRMA QUE JUAN DE DIOS PONTIGO SERÁ LA VOZ QUE REPRESENTE A LOS JÓVENES EN EL CONGRESO



Recorren la colonia Juan C. Doria y el tianguis de Villas de Pachuca.



Osorio Vargas invita a jóvenes a sumarse para construir un mejor estado.



’La gente está cansada de la improvisación, está harta de aquellos diputados de Morena que no quieren, no saben o no pueden’. Así lo refirió Juan de Dios Pontigo Loyola, candidato a la diputación XIII Pachuca de la coalición Va por Hidalgo conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH).



Acompañado de Miguel Osorio Vargas, hijo del exgobernador de la entidad, Miguel Ángel Osorio Chong; Potigo Loyola refirió ante vecinos de la colonia Juan C. Doria, donde fueron invitados a la pinta de guarniciones y posteriormente la visita a un tianguis en la colonia Villas de Pachuca; que el hecho que este acompañado de Osorio Vargas responde a que su familia está compuesta de personas de trabajo, que no le deben nada a nadie.



Destacó que en la alianza Va por Hidalgo se encuentran personalidades que son presentables, que se pueden acercar y que suman al proyecto. ’En la otra alianza, no tienen quien los represente, no tienen identidad, su operación es dividir y restar. Esta coalición va más allá de colores e ideologías políticas, va por salvar a México y defender al estado de Hidalgo’.

Por lo anterior, pidió al electorado que busqué las mejores opciones para que este próximo 6 de junio, contraten a las mejores personas para llegar a la representación de los pachuqueños.

Hizo un llamado para que aquellas personas que si no creen en los partidos políticos, volteen a ver los perfiles profesionales de los candidatos.



En ese sentido refirió que él en su persona, tiene más de 30 años en el servicio público, cuenta con un doctorado por la máxima casa de estudios de la entidad. Si la gente busca la variable honestidad, refirió Pontigo Loyola, que es el único candidato que tiene vigentes los exámenes de control y confianza, realizados por el gobierno federal actual.



“Estoy convencido que no se trata de cuantos grados académicos tengo o puestos públicos prestados he desempeñado, se trata de cómo pongo todos esos conocimientos adquiridos con vocación y cercanía al servicio de la gente.”

Pontigo Loyola, refirió que la campaña está permeando en la sociedad y estar acompañado de los jóvenes, en este caso de Miguel Osorio Vargas, es de gran importancia.



Destacó que Osorio Vargas cuenta ya con un oficio político desde muy joven, debido a una formación política inculcada a través de sus padres, el exgobernador Miguel Osorio Chong y de Laura Vargas Carrillo.