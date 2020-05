Miguel Suárez es catedrático de primer nivel en el conservatorio de música del Edoméx

Comparte historia sobre cómo llegó a la música y se convirtió en maestro del COMEM.



Toluca, Estado de México, 6 de mayo de 2020. El Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) es una institución importante en cuanto a formación académica se refiere, por lo que es de gran relevancia contar con una plantilla docente que tenga experiencia, conocimiento y estudios plenamente respaldados.



Tal es el caso de José Miguel Suárez Carreola, guitarrista originario de Ixtlahuaca, Estado de México, quien ha asistido a cursos y clases magistrales a nivel mundial y es ganador de múltiples premios, además de contar con cuatro producciones discográficas en México y Polonia.



’Inicié a tocar la guitarra desde la primaria con mi papá, en casa nos juntábamos, cantábamos, pero no lo había tomado como una vocación hasta que entré a la preparatoria, en Ixtlahuaca, había talleres e inicié con el maestro Francisco Medrano, luego, hice examen en el Conservatorio, me quedé y a partir de ahí descubrí el mundo de la música y surgieron muchas oportunidades y experiencias’, recordó.



Es un ejemplo de perseverancia y lucha por seguir sus sueños, ya que en un momento de su vida Carreola padeció de una enfermedad que lo alejaba de tocar la guitarra.



’Se trató de una condición neurológica en la que se pierde el control de los dedos únicamente al tocar el instrumento, pero curiosamente podía agarrar una taza, se le conoce como el cáncer del músico, después de estudios y tratamientos en otros países, fue en México donde encontré la solución a esta distonía focal en músicos y empecé un tratamiento de reeducación, que es como aprender a tocar nuevamente y así fue la manera de curarme con otros gestos, movimientos y utilizando otros músculos’, explicó.



Al ser el COMEM su alma mater y, actualmente, su espacio de trabajo, Suárez Carreola comentó que el nivel que ofrece este centro educativo mexiquense es muy similar al nivel que se puede encontrar en Europa y él mismo lo constató.



’Fue mi alma mater, y lo considero como un referente no sólo a nivel estatal, también a nivel nacional e internacional, el nivel que se tiene es muy alto y me atrevo a decirlo por la experiencia de estar en muchos lugares.



’Nos quedamos con la idea del nivel de Europa, pero en 2008 fui a Holanda a hacer unos conciertos y quedé dentro de los cinco primeros lugares, ahí me di cuenta que no estamos lejos de ellos, que el nivel no es tan diferente y esa formación me la dio el Conservatorio.



’Es una institución que tiene confiabilidad en la preparación musical, se debe a la plantilla docente y se ha cuidado que tengan un buen nivel de mucha experiencia’, apuntó.



Sus principales referentes fueron el maestro Roberto Medrano, a quien considera su principal inspiración, así como al maestro Lazlo Frater, quien también le brindó mucho apoyo durante una lesión en la mano izquierda que lo dejó sin tocar por casi cuatro años.



Con su vasta experiencia musical, tanto en México como en el extranjero, hoy forma parte de la plantilla docente del Conservatorio donde comparte con las alumnas y alumnos su conocimiento, incitándolos a tener hambre de conocimiento siempre, aun cuando salgan de la institución.



’Ser maestro es la oportunidad de regresar lo que aprendí, de colaborar con el crecimiento de los estudiantes y lograr esta excelencia académica que pretende el maestro Luis Manuel.



’Hace tres años inicié la maestría en Educación y ahora estoy cursando un doctorado en Dirección Musical, que además de la experiencia que podamos tener en el campo profesional, debemos motivar y seguir motivándonos a seguir creciendo y seguirnos preparando, tener esa hambre de conocimiento que podamos después compartir.



’Me siento afortunado cuando veo a los alumnos haciendo conciertos, que ya están becados, me siento premiado también, porque uno es parte de ese proceso’, finalizó.