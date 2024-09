El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron la celebración del Día Mundial del Turismo en esta entidad, en donde también realizaron importantes actividades en beneficio del sector turístico del estado.



Acompañado también de la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó que hoy es un día muy especial para el sector, por la conmemoración del Día Mundial del Turismo que a nivel internacional tiene como país anfitrión a la India.



Explicó que, en septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), hoy ONU Turismo, instituyó el ’Día Mundial del Turismo’; y las celebraciones comenzaron el 27 de septiembre de 1980, para que coincidiera con el décimo aniversario de la aprobación de los Estatutos de la entonces OMT.



Informó que, en esta ocasión el Día Mundial del Turismo tiene como lema ’Turismo y Paz’, tema de gran relevancia en el que es menester reflexionar y hacer conciencia, ya que la paz no solo es un aspecto interno, sino un fenómeno social que abarca espacios como la cultura, la política, la economía y, por supuesto, el turismo, que tiene la maravillosa virtud de traspasar las fronteras que separan a los seres humanos, propiciando el acercamiento fraternal entre los pueblos.



’El turismo es un puente de comunicación y convivencia, que no conoce distancias ni tiempos; es un vehículo de confianza y buena voluntad, que permite el entendimiento entre las culturas de las diferentes latitudes del orbe’, comentó.



Torruco Marqués señaló que esta actividad, es capaz de cambiar actitudes y contribuir a la paz, sobre todo porque coadyuva a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales, ya que por su naturaleza es generadora de divisas, empleo e inversión.



Puntualizó que la Secretaría de Turismo federal, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfocado sus esfuerzos, a través de programas, estrategias y acciones, a hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, colaborando en la reconstrucción del tejido social.



El titular de Sectur subrayó que, en México, el Día Mundial del Turismo tiene como sede para sus festejos al Estado de México, segunda economía más importante del país, y también un destino que se destaca por sus atractivos turísticos.



Resaltó que cuenta con 4 sitios Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, 90 Áreas Naturales Protegidas y 19 zonas arqueológicas abiertas al público; también es el estado que, junto con Jalisco y Puebla, tienen el mayor número de Pueblos Mágicos con 12 maravillosas y singulares localidades que dan identidad al estado y son orgullo de todos los mexicanos.



Como parte de las actividades del Día Mundial del Turismo, la Secretaría de Turismo federal en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, llevaron a cabo diversas actividades como el panel: ’Turismo y reconstrucción del tejido social’; entrega de Sellos, Distintivos y Credenciales de guías de turistas; y la premiación del Concurso Nacional de Cultura Turística 2023-2024 ’Turismo y Paz’.



Por su parte, la gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad mexiquense cuenta con una de las mayores ofertas turísticas y culturales a nivel nacional; tan solo de septiembre de 2023 a agosto de 2024 la entidad mexiquense recibió a más de 5 millones de visitantes, lo que se traduce en una derrama económica mayor a los 8 mil millones de pesos.



Enfatizó que bajo la marca ’Estado de México: un destino hecho a mano’, se continuará fomentando la creación de rutas con potencial turístico dentro del Estado, aprovechando la cercanía con el área metropolitana del Valle de México y la apertura del Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’ (AIFA) para atraer más turistas nacionales y extranjeros.



Asimismo, la mandataria estatal reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser pionero en impulsar el turismo en el sur del país; mientras que, a Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del Gobierno de México agradeció el apoyo a la entidad mexiquense.



’Mi reconocimiento a todos ustedes integrantes del Gabinete de Gobierno Federal y a nuestro querido presidente por esa visión que tuvieron de desarrollo que nos está permitiendo fortalecer nuestras capacidades, y no sólo al estado de México, recordemos que el presidente fue el primero, en años, que volteó a mirar al sur del país que tanto tiempo había sido olvidado, invirtió en obras como el Tren Maya y eso hay que agradecerlo también, porque si a nuestros hermanos y hermanas de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán les va bien, claro que también nos va bien’ aseguró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En su oportunidad Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México precisó que la entidad cuenta con cuatro sitios Patrimonio de la Humanidad: la zona arqueológica de Teotihuacán, el Acueducto del Padre Tembleque, el Camino Real Tierra Adentro y sus santuarios de la mariposa Monarca. Además, cuenta con 12 Pueblos Mágicos en 13 municipios, 25 Pueblos con Encanto y un Barrio Mágico.



En el marco de esta gira de trabajo, se entregaron las actualizaciones de nombramientos a 10 Pueblos Mágicos del estado: Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Tepotzotlán, Tonatico, Valle de Bravo y Villa del Carbón.

Así mismo se entregaron nombramientos a los Pueblos Mágicos de Jilotepec y Otumba, y al Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia, ubicado en Tlalnepantla de Baz, que, en junio de este año, en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, en San Antonio, Texas, se hizo acreedor de este nombramiento.



Como parte de la iniciativa Rutas Mágicas de Color, en 2022, en el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal se pintaron 150 fachadas de viviendas y 600 metros cuadrados de murales artísticos, y en 2023 se implementó en 102 fachadas de Ocoyoacac.



El secretario de Turismo y la mandataria estatal también entregaron 19 nuevas unidades de Ángeles Verdes, 10 por parte de Sectur y 9 por parte del gobierno estatal, que permitirán mejorar e incrementar el número de servicios prestados y de turistas atendidos.



Torruco Marqués mencionó que, en el Estado de México, Ángeles Verdes opera con 21 elementos y 12 unidades, cubriendo 21 rutas carreteras, que comprenden 2 mil 39 kilómetros, con un aforo promedio diario de 34 mil 273 vehículos, teniendo presencia en 70 municipios, 9 Pueblos Mágicos y 45 atractivos turísticos.



Resaltó que, con las nuevas unidades se estima otorgar 17 mil 618 servicios al año, beneficiando a poco más de 59 mil turistas en un recorrido de 357 mil kilómetros, lo que representará un incremento del 125% en servicios otorgados; del 108% en turistas atendidos; y del 125% en kilómetros recorridos, respecto a lo registrado en 2023.



Refirió también que el gobierno federal ha realizado diversas obras de infraestructura que favorecen al turismo del Estado de México y de nuestro país, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA).



También se construye el ferrocarril Suburbano Buenavista-Cuautitlán, en su conexión Lechería-AIFA, y subrayó que el trayecto de Buenavista al AIFA, será de 39 minutos. Asimismo, a principios del presente mes, inició operaciones el tren interurbano México-Toluca, en su tramo Toluca-Santa Fe.



Además, Sectur y Turitour, el año pasado lanzaron la ruta CDMX-AIFA-Teotihuacán-CDMX, para enriquecer la oferta turística de la zona metropolitana, y con ello incrementar su flujo turístico y la derrama económica, que es como se mide la potencialidad turística de una nación.



Torruco Marqués presentó ante más de mil personas, la Conferencia Magistral ’Informe de Resultados 2018-2024’ en donde expuso los logros alcanzados en su administración.



En esta gira participaron el director general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, José Armando García Nuño; el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el presidente municipal de Toluca, Juan Maccise Naime; el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), Mauricio Massud Martínez; el director de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ricardo Hernández López; entre otras autoridades y empresarios turísticos.