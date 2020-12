Mikel Arriola: fracasado candidato al gobierno de CDMX a presidente de Liga Mx

+Político priista, ex director del IMSS, destacado pelotari durante su juventud



+En 2014 fue campeón nacional de Jai Alai



+Reconocido a nivel mundial



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Mikel Arriola, fracasado candidato priista a la jefatura de gobierno de la ciudad de México –cuando ganó Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, ahora partido en el poder–, se perfila para ser el nuevo presidente de la Liga MX, según versiones periodísticas que se hicieron virales en redes sociales.



Mikel Arriola Peñalosa, 45 años de edad, abogado de profesión por la Universidad Anáhuac del Norte –maestría en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres y otra, otorgada por la Universidad de Chicago, en Derecho–, es el elegido para sustituir a Enrique Bonilla, quien se encargará de consolidar la Liga Norteamericana de Futbol.



Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial el nombramiento. Medida que llama la atención cuando está en puerta el torneo eliminatorio de Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022.



El actual presidente de la Liga MX presentará su renuncia al cargo, el cual dejaría después del torneo Clausura de 2021, durante el primer semestre del siguiente año.



Enrique Bonilla fue designado como titular de la Liga MX en 2015, luego de la salida de Decio de María. Su cargo estaba estipulado para finalizar hasta 2022, sin embargo, todo indica que abandonará las filas de la máxima categoría del futbol nacional.



Durante este periodo, Bonilla contribuyó decididamente a la salida de los equipos de la Liga Mx y de la selección nacional de la tradicional Copa Libertadores y Copa América, afirma en un despacho informativo la agencia noticiosa Apro, de la revista Proceso.



Además, agrega, fue parte fundamental en la eliminación del descenso y ascenso, la extinción del torneo Ascenso Mx, así como el cuestionado manejo que desencadenó en la desafiliación del club Tiburones Rojos de Veracruz.



¿Quién es Mikel Arriola?



La carrera política de Arriola inició en 2002 fue Coordinador Contencioso de Banrural. Entre 2003 y 2005, se desempeñó como gerente de Cumplimiento Normativo y subdirector corporativo de la Dirección General en la institución financiera rural.



Durante 2007, ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito en varios puestos, como asesor del secretario, director de Planeación de Ingresos y jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos.



Fue designado por Felipe Calderón como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en marzo de 2011. Para febrero de 2016 se convirtió en director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Posteriormente, en diciembre de 2017 presentó su renuncia al IMSS ante el presidente de la república de ese periodo, Enrique Peña Nieto (2012-2018) para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX por el Partido Revolucionario Institucional.



En dichas elecciones fue derrotado por Claudia Sheinbaum. Desde ese momento, Arriola comenzó a otorgar comentarios en medios en línea y a compartir datos estadísticos sobre economía y salud en sus redes sociales.



Sin embargo, no toda su trayectoria ha sido política. También se ha desempeñado en el ámbito deportivo. Como jugador de Jai Alai, disciplina en la que disputó mundiales juveniles.



Cuando tenía 16 años de edad, en 1991, disputó su primer campeonato mundial en este deporte y derrotó a la Selección de Francia para ganar una medalla de plata en representación de México.



Resultó campeón nacional de este deporte en 2014.



Su abuelo, Salvador Arriola, fue quien inauguró el Frontón México cuando abrió sus puertas el 10 de mayo de 1929. Alrededor de 20 años estuvo cerrado por diversos conflictos entre los dueños del lugar, por lo que se inició una huelga para evitar la quiebra del emblemático lugar.



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó el 8 de marzo de 2017 que la huelga había llegado a su fin, por lo que el regreso del Frontón México se dio el 10 de marzo de ese mismo año.



Mikel Arriola se encargó de reinaugurarlo después de dos décadas.