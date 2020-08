*Mil 595 muertes en Guerrero por Covid-19

*La guerra sucia, ahora contra el gobernador de Guerrero



Es lamentable.

Y hasta parece que por más que las autoridades insisten en detener el número de contagios por Covid-19, esto es imposible.

Hoy jueves se reportaron 92 nuevos casos y se alcanzó la cantidad de mil 595 defunciones.

Un número que debería preocupar a la población, y más a quienes insisten en seguir conduciéndose sin respetar las medidas de higiene, ni la sana distancia y sin utilizar cubrebocas.

Así fuera solo una muerte. No deja de ser lamentable para todos y dolorosa para sus familiares.

Sería interesante que aquellos que no usan protección, como careta y cubrebocas, empezando por el presidente de México y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel digan a la población que es lo que toman para no contagiarse.

Así le darían a todos la oportunidad de también estar protegidos, y quizá nadie usaría cubrebocas ni mantendrían la sana distancia, al consumir los productos que ingieren y les da ese valor y seguridad para andar en eventos concurridos sin la debida protección.

Con esos contagios en Guerrero, ya se alcanzó la cifra de 13 mil 752 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo a datos del secretario de Salud Pública, Carlos de la Peña Pintos.

Mencionó que hay 752 casos activos y 708 sospechosos, siendo Chilpancingo, Acapulco u Zihuatanejo las ciudades que presentan un mayor número de contagios.

En números, Chilpancingo alcanza 231, Acapulco 201 y Zihuatanejo 34.

No obstante, el funcionario de salud, señaló que las curvas epidémicas estas ciudades tienden a estabilizarse.

De acuerdo con las muertes acumuladas en el mes, indicó que se han registrado 127 en lo que va de agosto y adelantó que de acuerdo con estadísticas, podría haber una reducción al concluir el mes.

Donde también los casos van a la baja, es en los delitos.

Con datos estadísticos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica a Guerrero en tercer lugar de las 22 entidades que más han reducido los homicidios dolosos, con 24.4 por ciento de enero a julio de este año en comparación con 2019.

Este jueves, en la conferencia matutina del Gabinete de Seguridad Federal encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ofrecieron los índices delictivos del país, donde Guerrero es uno de los estados que más ha disminuido en delitos como homicidios, detrás de Baja California Sur y Tlaxcala.

De tal manera que Guerrero pasó de ocupar el séptimo lugar al noveno a nivel nacional, con una baja de 24.4 por ciento en número de homicidios de enero a julio de este año.

Y como los homicidios dolosos van a la baja y existe estabilidad política y social, no falta quienes confunden la manera de hacer política y les sale lo pedestre creyendo que así le hacen el favor a su candidato a la gubernatura.

Nada más equivocado.

Pero así juegan ellos. Igual le hacen la guerra sucia a Adela y a Walton.

Ahora se fueron en contra del gobernador y le impidieron echar a andar el centro de salud ampliado de Florencio Villarreal.

Esto obligó a Héctor Astudillo y a su comitiva a retirarse del lugar, mientras aquellos festejaban que este lugar no fuera inaugurado.

Los reportes periodísticos ubican en esta acción a un grupo de Servidores de la Nación y a un supuesto médico que se candidatea a presidente municipal.

Erika Lührs Cortés, la directora de Comunicación social denunció que grupo de personas está ’más ligado a intereses políticos que de otro tipo’.

Habrá que mencionar que el inmueble llevaba más de cinco años abandonado y que fue el gobernador quien al inicio de la pandemia se propuso terminarlo, como un centro de salud con servicios ampliados.

Gracias a esas gestiones este centro de salud cuenta con quirófano, una de expulsión, rayos X digital, urgencias, ultrasonido y, consultorios computarizados para hacer más eficientes los trabajos de los médicos.

Y lo más importante, es que cuenta con ventiladores mecánicos para pacientes con síntomas respiratorios graves por el Covid 19, algo fundamental en este momento.

Esto es lo que los supuestos servidores de la nación, olvidando su quehacer fundamental de atender a la población, en su momento de grilla, impidieron su inauguración.

Lührs Cortés insistió en pedir que no confundan la política con la salud, pues existe una emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, y no es el momento de buscar un conflicto político al margen del problema de salud.

¿Qué dirá de esto Pablo Amílcar?